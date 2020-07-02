Отставка Якова Смолия с должности главы Нацбанка болезненно может ударить не только по Украине, а и по мировому валютному рынку. В итоге может возникнуть даже экономическая катастрофа.

Фурса об отставке Смолия

Финансовый эксперт отметил, что причина отставки Смолия – политическое давление на независимый Национальный банк. Более того, она произошла вскоре после получения Украиной транша от МВФ. Об этом Фурса написал на своей фейсбук-странице.

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Как объясняет финансист, Украина в лице президента подписала меморандум с Фондом, в котором обещала придерживаться правил и уважать независимость регулятора. Но в конце концов эти договоренности нарушила.

По словам Фурсы, доливает масла в огонь и то, что Украина провела размещение еврооблигаций, и как только соглашение было закрыто, объявили об отставке Смолия.

Крупнейшие мировые Фонды почувствовали себя идиотами. Ведь для инвесторов тоже нет ничего важнее независимого Национального Банка. В результате этой ночью крупнейшие мировые инвесторы, которые управляют триллионами долларов, пытались отыграть назад это соглашение. И требуют признать его недействительным,

– подчеркнул эксперт.

Он подчеркивает, что в любом случае возник это колоссальный скандал, где

либо Украина кидает инвесторов, помахав им ручкой;



либо Минфин отменяет сделку и сталкивается с беспрецедентной ситуацией, потому что такое вообще не должно происходить нигде и никогда.

Влияние отставки Смолия на ситуацию в целом

Паника на валютном рынке и уход возможных инвесторов

Фурса отметил, что теперь ничего хорошего ждать не следует. Прежде всего в ближайшее время следует ожидать панику на валютном рынке и уход всех возможных инвесторов.

"Если кто еще не видел сигналов, то вот они. Теперь не заметить их будет невозможно. Но ее сгладить позволят накопленные этим же резервы НБУ", – говорит эксперт.

Переход контроля над НБУ

Еще один Смолия – это контроль над НБУ переходит на нынешнего его противника, ведь иначе к чему это политическое давление. Произойдет это в среднесрочной перспективе.

С одной стороны, это шанс для Коломойского откатить ситуацию по "Приватбанку". С другой – это доступ к управлению финансами страны людей, которые пропагандируют запуск станка, животворную инфляцию и девальвацию,

– подчеркнул Фурса.

По его словам, эти же люди всегда говорили, что в дефолте нет ничего плохого. Но в Украине было уже множество примеров того, когда включали станок. В итоге всегда было очень больно.

Экономическая катастрофа

Фурса утверждает, что в долгосрочной перспективе может произойти экономическая катастрофа, или так называемый дефолт.

"В то же время, подрыв доверия произошел абсолютный. Теперь трудно представить, как будет выглядеть сотрудничество с МВФ и другими нашими западными партнерами. Скорее всего, ее не будет. Как и хотел 61% украинцев. А это прямой путь к дефолту", – считает финансовый эксперт.

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По его словам, хотя Украина и набралась денег, но их хватит на несколько месяцев. Однако, в условиях оттока капитала и при сложной ситуации с коронавирусом и кризисом этот шаг является самоубийством.

"Возникает вопрос, когда этот карточный домик рухнет. Но теперь все лица, принимающие решения, поймут, что он точно должен упасть. И это станет просто делом времени. В конце концов, мы имеем дело с прогнозом, который сам собой становится реальностью", – заявил Фурса.

Он добавляет, что эмоциональная все это трудно. С одной стороны, абсолютная холодная решенность будущего. То есть, совершенно очевидно, что будет теперь и что это точно будет. Но нельзя сказать, в какие даты и что действительно случится. А с другой стороны – это больно. Потому что видишь, как "ликуют мерзавцы".

"И так, хотелось бы сказать, что эта история станет для всех уроком. Что Украина поймет, почувствовав на собственной шкуре, что значит популизм. Но трудно в это поверить. Мы идем по пути Латинской Америки. Где каждый раз популисты возвращаются. Уничтожают экономику. И уходят. А потом их выбирают снова", – подытожил Фурса.

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Коротко об отставке Смолия с должности главы НБУ: