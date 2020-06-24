В Украине несколько улучшилась экономическая ситуация во время коронавирусного кризиса. В НБУ однако отмечают, что оптимистичные выводы пока делать рано.

Данные за май показали улучшение

Данные за май 2020 показывают улучшения в экономике Украины. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, информирует "РБК-Украина".

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Я не буду оптимистично говорить, что экономика прошла дно кризиса и так далее. Но мы все-таки видим незначительное улучшение,

– отметил Сологуб.

Какова ситуация по состоянию на май:

улучшение в розничной торговле и промышленности;

нет улучшения в транспорте – из-за того, что восстановление регулярных пассажирских перевозок состоялось уже в июне.

В НБУ отмечают, что делают все возможное для поддержки экономики и готовы разработать новые меры.

Обратите внимание! Международный валютный фонд прогнозирует, что на восстановление украинской экономики после кризиса уйдет не один год. В общем это может затянуться до 2023, а то и 2024 года. В то же время МВФ отметил, что риски коронавируса сохраняются до сих пор, а правительство Украины имеет ограниченное фискальное пространство.