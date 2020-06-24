Экономический кризис пока еще не миновал Украину, – НБУ
В Украине несколько улучшилась экономическая ситуация во время коронавирусного кризиса. В НБУ однако отмечают, что оптимистичные выводы пока делать рано.
Данные за май показали улучшение
Данные за май 2020 показывают улучшения в экономике Украины. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, информирует "РБК-Украина".
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Я не буду оптимистично говорить, что экономика прошла дно кризиса и так далее. Но мы все-таки видим незначительное улучшение,
– отметил Сологуб.
Какова ситуация по состоянию на май:
- улучшение в розничной торговле и промышленности;
- нет улучшения в транспорте – из-за того, что восстановление регулярных пассажирских перевозок состоялось уже в июне.
В НБУ отмечают, что делают все возможное для поддержки экономики и готовы разработать новые меры.