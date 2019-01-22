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      Впустили ли российских бизнесменов, попавших под санкции США, на экономический форум в Давосе

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      Заснеженный швейцарский курорт Давос в предвкушении своего традиционного события года – Всемирного экономического форума. Почти 50 лет на нем ведущие политики и экономисты мира решали судьбу планеты.

      В 2019 году в Давос приедет примерно три тысячи участников. И представительство мировых лидеров на западе будет наименьшим за всю его историю.

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      Дональд Трамп отменил поездку в Швейцарию из-за рекордного в истории США "шатдауна".

      Что такое "шатдаун"?
      Это временная частичная остановка работы государственных органов и вовсе не исключительное явление в США. Лишь в 2018 году американское правительство останавливало свою работу трижды, в основном из-за проблем с принятием бюджета.

      Не посетит форум и президент Франции Эммануэль Макрон, который с ноября 2018 года пытается унять в стране протестное движение "желтых жилетов".

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?
      Это водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. В Париже уже были стычки с полицией, слезоточивый газ, БТРы на улицах, баррикады и горящие шины, и тысячи задержанных.

      Британского премьера Терезу Мэй на Форум в швейцарские Альпы не пустил Brexit. Китайцы же отправили на Всемирный экономический форум не первое лицо, а только вице-президента Ван Цишаня.

      Десять лет прошло с того времени, как в Давос еще в статусе премьер-министра приезжал Владимир Путин. Однако в 2019 году главы РФ в Швейцарии точно не будет "из-за рабочего графика".

      В то же время швейцарцы впустили на форум опальных российских бизнесменов, которые сейчас под санкциями США – Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и Андрея Костина. Сначала тройке отказали, а потом все же разрешили посетить отдельные мероприятия.

      Едут в Давос и украинцы: нашу делегацию возглавит Петр Порошенко. Президент намерен обсудить инвестиции и хочет встретиться с руководителями многих известных международных компаний. Интересно, что на первом плане в повестке дня нынешнего форума – именно экономические вопросы, в прошлом же году внимание было приковано к проблемам окружающей среды.

      Напомним, 6 апреля 2018 года США ввели персональные санкции против олигархов, приближенных к президенту России Володимиру Путину. В перечне оказалось 38 российских богачей. Больше всего из российских толстосумов пострадал Олег Дерипаска, ведь влияние санкций существенно ощутили его холдинги En+, US Rusal и еще 6 связанных с олигархом компаний.

      Теги: Новости Украины Новости России Тереза Мэй Владимир Путин Эммануэль Макрон Дональд Трамп Давос
      Источник: 24 канал
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