Девальвация VS дефолт: каких последствий кризиса ожидать украинцам

Из-за пандемии коронавируса мировая экономика переживает не лучшие времена – бизнес замирает, акции компаний стремительно падают.

В Украине ситуация осложнена еще и периодическим обострением обстановки на фронте и кадровыми изменениями в верхушке власти. Поэтому, в условиях мирового кризиса, с экранов телевизоров все чаще стали раздаваться прогнозы о неизбежном дефолте.

С началом мирового распространения коронавируса в Украине стремительно начала обесцениваться гривна. В Национальном банке это связывали со снижением активности нерезидентов на рынке облигаций внутреннего государственного займа, из-за панических настроений в мире. Последний раз их портфель рос еще в сентябре. Несмотря на это, девальвация гривны была прогнозируемой, а кризис только ее ускорил, утверждает Денис Белый.

Необходимо понять, что в государственном бюджете заложен курс гривны на уровне 27 гривен за один доллар США, поэтому рано или поздно гривна должна была вернуться к этой отметки, так как исходя из этого курса, рассчитывались налоговые поступления в бюджет, а около 30% бюджета приходится именно на импорт, то есть на импортный НДС и акцизы. Таким образом, если курс гривны укрепляется, то бюджет недополучает средства при постоянных затратах, что способствует дефициту. Поэтому, девальвация гривны была неизбежной, но без кризиса она бы происходила постепенно, примерно до осени 2020 года,

– уверяет Денис Белый.

Поэтому, специалисты советуют инвесторам не паниковать, а наоборот воспользоваться кризисом в свою пользу. Сейчас много активов упало в цене, а некоторые продолжают терять стоимость. В компании "Фридом Финанс Украина" рекомендуют обратить внимание на недооцененные активы. Такими считают рынок облигаций, в частности Государственные внешние облигации Украины, которые сейчас можно приобрести с почти вдвое большей доходностью – 8-11% годовых в долларах США, в зависимости от срока погашения. На гривневые ОВГЗ также стоит обратить внимание, сейчас их доходность составляет 15-17% годовых.

А вот вероятного дефолта и невыполнения государством своих долговых обязательств, инвесторам бояться не стоит, добавляет Денис Белый.

"Дефолт сейчас больше такая распиаренная тема. В целом в 2020 году правительству необходимо потратить около 400 миллиардов гривен на обслуживание и погашение долгов, которые существуют. По состоянию на конец февраля чистые международные резервы составили 17,7 миллиарда долларов США. По текущему курсу такой объем резервов соответствует 434 миллиардам гривен, что позволяет рассчитаться со всеми имеющимися в 2020 году долгами. А если учесть еще 10% дефицита бюджета (пессимистический сценарий), который предположительно составит 100 миллиардов гривен, то положительная разница между имеющимися ликвидными резервами и расходам достигнет 30 миллиардов гривен. Эта разница, конечно, относительна, и нет смысла тратить резервы на выплату долгов в 2020 году. Логическим является рефинансирование основной долговой нагрузки по внешнему долгу – траншем от МВФ или других международных организаций. Это позволит сохранить резервы НБУ, объем которых не должны опускаться ниже уровня покрытия импорта в течение трех месяцев. То есть в текущем году никаких предпосылок к объявлению дефолта нет", – уверен аналитик компании "Фридом Финанс Украина".

В качестве примера, к кризису 2014-2015 годов Украина подошла с почти отсутствующими чистыми резервами НБУ. Этот кризис из-за отсутствия ликвидности действительно обусловил отсрочку уплаты обязательств по внешним долгам, тогда как внутренний долг обслуживался без задержек.

Поэтому, по оценкам специалистов значительного обесценивания гривны, а тем более дефолта, ожидать не стоит. При постоянных условиях, гривна может упасть максимум до отметки 29-29.5 гривен за один доллар США. Кризис же советуют воспринимать не как катастрофу, а как возможность приумножить свои доходы.