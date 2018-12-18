Экономический рост и другое: Кабмин утвердил пять приоритетов на 2019 год

Кабинет Министров определил приоритеты на 2019 год. В целом правительство утвердило 500 задач, которые будут распределены между министерствами и центральными органами исполнительной власти.

Как сообщает Укринформ, такое решение принято на заседании правительства во вторник, 18 декабря. Премьер-министр Владимир Гройсман представил план действий, который базируется на пяти ключевых приоритетах.

Приоритет первый – это усиление экономического роста в 2019 году, второй приоритет – это эффективное управление, государственное управление; приоритет третий, который является одним из наших ключевых, – это развитие человеческого капитала; четвертый приоритет – верховенство права и борьба с коррупцией; приоритет пятый, один из фундаментальнейших – вопросы безопасности и обороны нашего государства,

– перечислил глава правительства.

Проект решения на заседании правительства представил вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубов.

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"Мы разработали проекты двух законов: о государственном стратегическом планировании и о внесении изменений в бюджетный кодекс", – сказал Кубов.

По его словам, благодаря этому правительство сможет вместо точечного несистемного формирование бюджета перейти к системному подходу и связать все документы правительства между собой.

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Также чиновник добавил, что с 2017 года правительство перешло на трехлетнее планирование и оценку макропоказателей.