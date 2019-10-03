Экономическое чудо Гончарука: заложили ли обещанное развитие в Программу действий правительства?

В пятницу 4 октября правительство Алексея Гончарука представляет нардепам свою Программу действий на 5 лет. Есть ли там обещанные точки для роста и где возьмут деньги на инвестиции в них?

Ликвидация убыточных предприятий, цифровизация государственных услуг, деньги на оборону, новая гуманитарная политика – эта Программа, которую премьер презентовал 30 сентября, является первым комплексным документом новой власти. В нем кратко прописаны приоритеты каждого из министерств и таким образом сформированы основные направления государственной политики на следующие 5 лет.

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Чего же ждать от новой власти? Быстрых и кардинальных изменений и экономического чуда или медленного движения вперед, которое, возможно, когда-нибудь даст какой-то результат?

Во-первых, презентованный документ – это действительно лишь программа, а не предметный план. По своей сути он реально больше похож на расширенную предвыборную программу. Без четких дат и инструментов. Дедлайн только один: каждое из обещаний – именно так их можно назвать на данный момент – должно быть реализовано в течение 5 лет. Есть попытки сформулировать четкие цели, к которым хотелось бы прийти за этих 5 лет. Например, за это время ВВП должен вырасти на 40%. Или 24.000 км дорог государственного значения должны быть "приведены в приемлемое эксплуатационное состояние".

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Однако из этого документа все еще непонятно, за счет каких ресурсов и скрытых резервов все это будет сделано.

Дело в том, что государственный бюджет – это план доходов и расходов. И когда в Программе задекларированы реформы, надо понимать, что это – расходы. Больше реформ – больше расходов. А если мы увеличиваем расходы – надо увеличить и доходную часть бюджета. А основным наполнителем бюджета является налогоплательщик. То есть без существенного роста экономики – ожидать увеличения доходов бюджета нереально.

Что же предлагает сделать правительство для ускорения роста экономики?



Снятие моратория на продажу земли

По плану рынок земли должен заработать через год. Новый рынок, по прогнозам аналитиков, может дать Украине до 2 млрд долларов. Это по нынешнему курсу 50 млрд гривен, то есть примерно 2% ВВП. Очевидно, что это не те деньги, которые смогут кардинально изменить ситуацию. К тому же открытие рынка сельскохозяйственной земли – это, скорее, долгосрочный план. Цена земли будет расти только со временем, владельцы будут использовать ее более эффективно, земля станет предметом гарантий под займы. Все это в перспективе 10-20 лет может дать положительные результаты.

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Продажа земли – это долгосрочная перспектива / 24 канал

Опять приватизация

В новом министерстве экономики снова есть понимание, что частный собственник эффективнее государства. И это действительно так, ведь частный собственник не будет вкладывать деньги туда, где не заработает еще больше денег (а, значит, не получит больше прибыли – и не уплатит больше налогов). Поэтому новое правительство (как, собственно, и его предшественники), снова обещает приватизацию. А те предприятия, которые все же останутся в государственной собственности, хотят корпоратизировать – то есть продать половину акций в частные руки, оставив государству контрольную акцию – и таким образом сделать их эффективными и прибыльными. Это тоже может дать результат, но и здесь его можно будет ощутить только через несколько лет. Потому что главный источник доходов здесь – не продажа самого предприятия, а налоги с его деятельности в будущем.

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Война с монополиями

Правительство обещает бороться с монополиями. Этот шаг будет способствовать появлению конкуренции и развитию рынков и тоже может дать увеличение ВВП, но и это – только в долгосрочной перспективе. Во-первых, монополисты точно будут сопротивляться. Во-вторых, даже когда их заставят распродать чрезмерно сконцентрированные в их руках активы, новые предприятия начнут работать и приносить деньги не мгновенно. На это тоже нужно время.

Доступ к дешевым деньгам

Если простым языком, то кредиты для бизнеса должны стать дешевле. Заем должен стоить не 20%, а, условно, 8%. Сейчас речь идет только о кредитах для покупки земли. Хотя именно снижение ставки могло бы стать мощным локомотивом для развития экономики. Работает это просто: предприниматель может взять дешевый кредит, произвести больше товаров или услуг, для этого нанять больше работников, в итоге больше заработать и больше заплатить налогов. Однако процентная ставка, действительно, не входит в компетенцию правительства – этим ведает Нацбанк. А он, напомним, держит процентную ставку высокой, чтобы сдерживать инфляцию. Поэтому этот механизм пока кажется недоступным.

Меньше налогов

Уменьшение налогов – это хороший инструмент для стимулирования экономики. Если у предпринимателей меньше забирают денег в форме налогов, они могут больше вложить в производство, а дальше как всегда: больше заработать, больше нанять рабочих. Но начинается эта схема именно со снижения налогов. А значит – уменьшения поступлений в бюджет. Поэтому этот инструмент, который рассматривает правительство, идет в разрез с его насущной проблемой – увеличением бюджета.

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Развитие инфраструктуры

Кабмин обещает развивать морские и речные порты, по меньшей мере возьмутся за 15. Восстановление аэропортов. Строительство новых и обновление старых дорог. Реформу железной дороги. Это давно известная формула развития: развитая транспортная инфраструктура гарантирует развитие экономики. Но здесь есть один нюанс – это очень дорого. В Программе действий правительства предлагается привлечение частных инвестиций в строительство дорог, портов, демонополизация железной дороги. Это, конечно, поможет, но вряд ли прокроет все расходы. Поэтому инфраструктурные проекты – это еще одна длинная песня, которая, безусловно, правильная, но результаты принесет нескоро.



Железную дорогу обещают реформировать / 24 канал

Защита инвестиций

Минюст обещает защитить украинцев и иностранных инвесторов от мошенничества и махинаций. Это даст результат – прежде всего, защитит от рейдерства, а, значит, будет гарантировать потенциальным иностранным инвесторам защиту их денег. Но и тут увеличение бюджетных поступлений можно будет заметить нескоро.

И так почти в каждом пункте правительственной Программы действий: все звучит правильно и красиво, но результат даст нескоро и только при условии идеальной реализации реформ.

А деньги нужны уже сейчас – на реформы в тех отраслях, которые денег не приносят: образование, медицина, оборона, гуманитарная политика. А там много хороших идей: развитие сети медицинских учреждений, актуализация системы государственного образования – дошкольного, школьного, профессионального и высшего. Министр социальной политики хочет строить музеи и развивать социокультурную инфраструктуру в общинах. Министр обороны хочет новую технику для войска... Инициативы, бесспорно, правильные, но стоят они сотни миллиардов гривен, которых нет.

Где планируют брать средства?Продолжать занимать. Если коротко, те кредиты, которые уже висят на нас, планируют возвращать, а привлекать более дешевые. Также рассчитывают на безвозвратную помощь западных партнеров. Но занимаем мы, как известно, на время и чужие деньги, а отдаем навсегда и свои. И украинское правительство хорошо об этом знает.



Если же поступления в бюджет не увеличиваются, а дополнительные расходы появляются – значит, надо резать уже существующие государственные программы. И здесь сразу несколько направлений предлагает правительство. Первое – ликвидация убыточных государственных предприятий. Меньше неработающих заводов – меньше затрат в пустоту. Второе – та самая диджитализация. Она приведет к существенному уменьшению аппарата госслужащих – вместо людей должен работать компьютер. Энергоэффективность прописана среди приоритетов сразу нескольких министерств. Это тоже большие государственные инвестиции и расходы. Но сейчас Украина вопиюще неэффективно сжигает газ и уголь. Фактически отапливает космос. И в правительстве это понимают.

Пенсии: насобирай себе сам

Одна из крупнейших статей расходов государственного бюджета – это пенсии. Пенсионный фонд уже давно не покрывает все расходы на выплаты пенсий, и ежегодно сотни миллиардов гривен дофинансирует госбюджет. Очевидно, что отказаться от выплат пенсий Украина не может. Так же очевидно, что что-то с этим делать надо, потому что с такой колоссальной социальной нагрузкой уменьшить процентную ставку в банках не получится никогда. Этот вопрос не просто назрел, он давно перезрел. И вот в новой Программе правительства есть определенные намеки на изменения. Их мало, чтобы делать какие-то прогнозы, но они есть.

Во-первых, правительство планирует бороться за то, чтобы людей начали оформлять на работу официально, а, значит, платили с их зарплаты социальный взнос. Это может существенно увеличить пенсионный фонд.



Вопрос изменений в формировании пенсий уже давно не то, что назрел, а уже "перезрел" / 24 канал

Во-вторых, в Программе уже прямо написано, что пенсионное "накопление должно быть ответственностью, прежде всего, самого человека". Едва ли не впервые украинская власть говорит о том, что в будущем пенсионеры будут получать ту пенсию, которую сами себе насобирали. Так, об этом говорят пока неуверенно, пока будто стесняясь, но уже говорят. То, что когда-нибудь это должно произойти – очевидно давно, но пока говорить об этом вслух политикам страшно. Интересно только, каким образом произойдет переход от солидарной системы к накопительной.

Внутренние дела

Отдельно хочется остановиться на Министерстве внутренних дел. Реформа в правоохранительных органах продолжается уже давно. МВД из министерства милиции превратилось в организацию, которая управляет большинством силовиков: пограничная служба, полиция, нацгвардия, ГСЧС. Каждый из этих органов в отдельности подвергся реформированию, но ни одна из реформ так и не доведена до конца. Острее всего это заметно в области уголовной полиции. Если патрульная полиция была реформирована, и там заметны положительные изменения (хотя вопросы к новым патрулям все еще есть), то в сфере расследования уголовных преступлений – изменений никаких. И в Программе действий правительства о планах реформирования этой важной отрасли не сказано ни слова.

В сухом итоге

Презентованная правительством программа деятельности на следующие 5 лет выглядит, безусловно, положительно. Есть определенные разочарования, как вот с назначением Авакова, однако в итоге все министры предлагают позитивные шаги. Если все это реализовать – наша страна может измениться до неузнаваемости. Есть только одно но: кто хватается за все, тот не достигает ничего. Все предыдущие правительства делали именно так – обещали реформировать все и сразу, а ресурсов не хватало в результате ни на что. Поэтому, если правительство Гончарука сможет воплотить в жизнь свою программу действий – можно будет смело называть это чудом. Украинским экономическим чудом.

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