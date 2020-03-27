Экономическое падение Украины будет на уровне других стран, – НБУ

Экономика Украины готова к кризису, который спровоцирует пандемия коронавируса в мире. Падение будет на уровне других стран.

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб во время брифинга напомнил, что по итогам мирового кризиса 2008 – 2009 годов проседание украинской экономики было значительно большим, чем у стран-соседей.

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В 2009 году ВВП Украины снизился на 15%, тогда как Польша показала положительную динамику роста, а страны еврозоны – падение на 3%.

Сейчас, при сотрудничестве с МВФ, мы не видим таких катастрофических сценариев, когда Украине будет намного хуже по сравнению с другими,

– сказал Сологуб.

Нацбанк работает с правительством для прогноза макроэкономической картины. По словам заместителя главы НБУ, в этой ситуации строить прогнозы сложно.

По прогнозам Bloomberg, из-за пандемии коронавируса мировая экономика может потерять сумму, равную двум ВВП России. Это минус 3% или 2,7 триллиона долларов.

Что известно о мировом кризисе из-за коронавируса?В Украине НБУ прогнозирует низкий рост цен на продукты в Украине, несмотря на экономический кризис, который вызвала вспышка коронавируса в мире. В то же время в апреле Нацбанк может пересмотреть макропрогнозы. НБУ уверяет, что украинская экономика готова к любым кризисным явлениям.



Из-за возможного нового мирового кризиса некоторые страны уже начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год в негативную сторону.



Центром нового экономического кризиса может стать Италия – подробнее здесь.