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      Экономическое самоубийство: как Украина страдает без промполитики

      54 Читати новину українською
      Украинская промышленность
      Украинская промышленность / zerkalo.mk.ua

      Украина нуждается в промышленной стратегии, которая сможет обеспечить рост экономики в ближайшие 5-10 лет.

      Такие данные приводят аналитики GMK Center в своем исследовании "Промышленная политика ГМК: мировой опыт для Украины", сообщает "Обозреватель".

      Необходимость разработки и внедрения промышленной политики за последние годы существенно возросла в связи с глобализацией, усилением конкуренции на мировых рынках, потребностью приспосабливаться к изменениям в мировых цепочках создания добавочной стоимости и др.

      В таких условиях возрастает роль государства, которое с помощью множества различных инструментов и мер может эффективно стимулировать развитие той или иной отрасли, способствовать использованию конкурентных преимуществ и защищать внутренний рынок от засилья импортной продукции.

      К наиболее часто используемым инструментам развития промышленности и защиты внутреннего рынка относятся:

      – фискальные инструменты (налоговые льготы);

      – стимулирование или ограничение внешней торговли (экспортно-импортные тарифы и квоты, субсидирование экспорта);

      – прямое влияние государства (ценовое регулирование, госзакупки, преференции для приобретения продукции местного производства);

      – фискальные инструменты (гранты, возмещение затрат, льготные кредиты, гарантии, списание долгов и др.).

      Самыми популярными инструментами являются гранты и возмещение затрат. Также широко используют кредитование и налоговые льготы. Вместе с тем многие меры являются непубличными и многоцелевыми или не имеющими конкретной цели.

      Ключевым инструментом промполитики является инвестиционная политика. Львиная доля промполитик развитых стран предполагает те или иные меры стимулирования инвестиций.

      Наиболее часто используемыми среди фискальных инструментов можно назвать снижение или освобождение от налога на прибыль (26%), таможенных платежей (20%) и НДС (14%). Среди финансовых инструментов самыми популярными являются гранты (12%), выделение земли или снижение расходов на аренду (6%) и льготные кредиты (6%).

      Ничего из вышеперечисленного в части стимулирования развития ГМК, кроме экспортной пошлины на лом, в Украине нет. Ограничение импорта в Украину представлено только двумя антидемпинговыми пошлинами: против бесшовных труб из Китая (2014 год) и против арматуры из РФ (2018 год). В то время как против металлургической продукции из Украины действуют 30 антидемпинговых мер.

      Антидемпинговые меры во всем мире выступают одним из основных инструментов промышленной политики, но Украина занимает одно из последних мест в мире по эффективности решения торговых споров. Средний показатель выигранных антидемпинговых дел у Украины составляет 17%. В то время как у РФ – 25%, Турции – 46%, Бразилии – 32%. Даже у Китая, против которого проводится максимальное количество расследований, процент выигранных дел составляет 27%.

      Также можно констатировать, что промполитика в Украине отсутствует как таковая. Министерство промышленной политики ликвидировали еще в 2014 году, а его функции передали департаменту промполитики Минэкономразвития, который в должной мере не занимается стратегией развития промышленности.

      При этом ГМК – важнейшая отрасль украинской экономики. Ее вклад в экономику в 2018 году можно охарактеризовать такими цифрами:

      – доля в ВВП с учетом смежных отраслей – 12%;

      – доля в экспорте – 29%;

      – доля в грузоперевозках через морские порты – 40% и по железной дороге – 34%;

      – доля в капитальных инвестициях в промышленности – 14%;

      – доля в фонде оплаты труда – 11,5%.

      Огромное влияние ГМК оказывает и на смежные отрасли: 1 грн в металлургии создает 4,8 грн добавочной стоимости, а одно рабочее место – 2,6 у смежников.

      Формализованная промышленная политика в ГМК нужна Украине по многим причинам, главные из которых – для планомерного развития отрасли на новых технологических укладах, завоевания своей доли на экспортных рынках и использования конкурентных преимуществ в виде наличия собственного сырья и дешевой рабочей силы.

      Главный вывод – Украина нуждается в промышленной политике. Без этого страна не сможет обеспечить рост экономики в ближайшие 5-10 лет, гарантировать увеличение экспорта и зарплат в отрасли, а также уверенное региональное развитие. И, наоборот, отсутствие внятной промышленной стратегии равносильно "убийству" национальной экономики и будущего граждан Украины.

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      Теги: Финансы Экспорт Министерство промышленной политики Министерство экономического развития и торговли
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