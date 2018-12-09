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      Экономической базы для величия России нет: глава Счетной палаты РФ удивил откровенным заявлением

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      Владимир Путин
      Владимир Путин / Getty Images

      Россия пока не смогла создать экономическую базу, чтобы в будущем страна могла процветать.

      Об этом заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, передают Ведомости.

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      "Как экономист я бы сказал, что мы пока не создали экономический базис для будущего процветания, величия России. И пока я не вижу, чтобы этому уделялось достаточно внимания. Даже в новом политическом цикле: те национальные цели, проекты, которые обсуждает правительство, – я не вижу, чтобы они были сгруппированы таким образом, чтобы создали этот базис", – отметил он.

      Кудрин сомневается, что правящая верхушка России осознает масштаб вызовов и те проблемы, с которыми РФ столкнется в ближайшие 6-10 лет.

      Глава Счетной палаты России убежден, что СССР развалился не из-за заговора, а из-за несовершенства экономической и политической систем. Следовательно, если руководство страны не опомнится, то оно потерпит такое же поражение.

      Теги: Новости России
      Источник: 24 Канал
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