Экономической базы для величия России нет: глава Счетной палаты РФ удивил откровенным заявлением

Россия пока не смогла создать экономическую базу, чтобы в будущем страна могла процветать.

Об этом заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, передают Ведомости.

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"Как экономист я бы сказал, что мы пока не создали экономический базис для будущего процветания, величия России. И пока я не вижу, чтобы этому уделялось достаточно внимания. Даже в новом политическом цикле: те национальные цели, проекты, которые обсуждает правительство, – я не вижу, чтобы они были сгруппированы таким образом, чтобы создали этот базис", – отметил он.

Кудрин сомневается, что правящая верхушка России осознает масштаб вызовов и те проблемы, с которыми РФ столкнется в ближайшие 6-10 лет.

Глава Счетной палаты России убежден, что СССР развалился не из-за заговора, а из-за несовершенства экономической и политической систем. Следовательно, если руководство страны не опомнится, то оно потерпит такое же поражение.