Экономика Украины глазами олигархов, или Рецепт уничтожение страны

Украинская экономика полна сюрпризов. И пока не станешь министром – этого не поймешь.

А как поймешь, начинаешь радовать сюрпризами всех вокруг. Начнешь рассказывать и делиться…

Читайте также: Рада выстрадала антиколомойський закон: но почему это еще не конец?

Последствия успешной реформы обнаружил кризис

Вам могут говорить, что теперь банковская система слабее, чем в 2014 году. Правда, не понятно, почему тогда в 2014 году (и в 2008 году) летела в тартарары гривня, банки лопались, а вкладчики бежали наперегонки друг с другом забирать депозиты. А в 2020 году гривня остается стабильной на фоне глубокой мировой рецессии, депозиты растут, а банки полностью капитализированы. И может эта разница и есть результатом реформы? И может то, что отключили пылесосы по выводу капитала из страны, которым были олигархические банки, немного способствует стабильности гривни?

И да, ситуация в банковской сфере только для отдельных персонажей сейчас хуже, чем в 2014 году. У которых в 2014 году был банк и даже 2 банка, проблемные активы в которых составляли почти 100%. И это позволяло им за счет депозитов населения финансировать свой бизнес. А вот в 2020 году эти банки выведены с рынка. С той точки зрения – да, хуже ситуация в банковской системе.

И как занятно, все международные партнеры, кредиторы, инвесторы приводят в пример реформу банковского сектора и говорят, что это ключевая реализованная структурная реформа в Украине. А вот люди, работавшие на олигархов десятилетиями, почему-то эту реформу не любят. Как же так?

ProZorro за украинское!

Вам могут говорить, что украинская промышленность не растет как на дрожжах, потому что в системе Prozorro нет преимуществ для украинского производителя. И стоит только ее немного подправить…

Правда, непонятно, как ее нужно подправить, чтобы помочь украинскому производителю, ведь на сегодня 99% тендеров в Prozorro выигрывают украинские производители. Неужели этот 1% все решает? Или может речь идет о конкретном производителе, который никак не может выиграть честный тендер? И может быть, естественно, что на честных тендерах, когда единственный критерий – это цена, побеждают именно украинские производители. Ведь они в большинстве случаев тупо дешевле импортных аналогов.

Тогда зачем же менять систему Prozorro, если она и так поддерживает украинского производителя? А может все дело в том, что кто-то хочет, чтобы система поддерживала не самого дешевого производителя, а производителя со справкой о том, что он "патриот". И имея эту справку можно продавать государству продукцию по гораздо более высокой цене? И назовут это поддержкой отечественного производителя. Хотя по факту это будет поддержкой отечественного решалы.

Печатая больше денег, мы направится в пропасть

Вам могут говорить, что украинской экономике не хватает только дешевых кредитов и стоит залить экономику деньгами, как мы увидим тут Сингапур…

Правда, забывают уточнить, что бывало в том случае, когда украинскую экономику заливали свеженапечатанными деньгами. А по-другому, чем не печатным станком, нельзя добиться кредитов под 2% в стране, которая сама берет кредиты под 10%. Так не бывает. И сначала надо сделать так, чтобы в стране была длительно устойчиво низкая инфляция и сама страна начала занимать дешево, а потом говорить о дешевых кредитах внутри страны. Да, это путь сложный. На этом пути надо снижать страховые риски. Проводить деолигархизацию. Устанавливать верховенство права. И тогда украинские банки смогут брать деньги под 2% и давать кредиты под 3%. А пока страна берет под 10%, банки вряд ли смог взять дешевле. У инвесторов. А значит не могут дешевле и кредитовать. Если, конечно, щедрое государство не профинансирует этот банкет. Но так уже было. Государство может напечатать деньги и дать банкам. Те выдадут их олигархам. А олигархи все выведут в офшоры. А заплатят за все это счастье украинские налогоплательщики.

Обратите внимание: МВФ держит украинскую власть на коротком поводке

И да, когда такое вам говорит бабушка на лавочке, пересмотрев телеканалов Медведчука, то это одно, с этим можно смириться. Но очень печально, когда такое говорит министр экономики. И печально, когда говорит министр экономики, а ты понимаешь, что это всего лишь сеанс чревовещания в исполнении одного из олигархов. Который имеет очень положительный опыт кидания всех вокруг. И внешних, и внутренних инвесторов. И который очень не любит НБУ. И, судя по всему, очень не любит честные тендеры. Но что поделать, не любят прозрачность люди с опытом бизнеса из 90-х. Не их это.