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      Экономика и транспорт не остановились: как Гонконг борется с коронавирусом

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      Как действовал Гонконг после первых сообщений о коронавирусе? / Getty Images

      Все без исключения люди ходят в масках и регулярно их меняют. Даже пробежку и тренировки в закрытых залах взрослые и дети делают в масках.

      Почему Гонконг не ввел чрезвычайное положение, не закрывает предприятия, не ограничивает транспорт, не запретил выходить из дома и не прекратил все авиарейсы?

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      Житель Гонконга Вячеслав Мосцевой рассказал о том, как там организована борьба с коронавирусом:

      "В Гонконге коронавирус не остановил экономику и транспорт, все люди без ограничений передвигаются, все работает. Там есть опыт противодействия вирусам, все помнят атипичную пневмонию 2003-го, и многие люди применяли и до эпидемии антисептики и защитные маски. Что делали в Гонконге после первых сообщений о коронавирусе?

      1. Сразу закрыли границу с Китаем уже в январе, не дожидаясь попадания вируса. Тем не менее, вирус в Гонконг проник – на сегодняшний день 274 заболевших, 4 человека умерло.

      2. Самолеты в Гонконг летают, полеты запрещают только для тех стран, где есть вспышки эпидемии. Если ты прилетел из-за границы, ты проходишь контроль и обязан 14 дней находиться в самоизоляции, кем бы ты ни был.

      3. Закрыты на карантин только школы и детские садики, но при этом дети могут выходить на улицу и заниматься спортом в закрытых залах.

      4. Правительство выплатило всем гражданам Гонконга эквивалент примерно по 1300 долларов США, чтобы все они закупали себе маски и антисептики, и без масок на улицу не выходили. В результате все без исключения люди ходят в масках и регулярно их меняют. Даже пробежку и тренировки в закрытых залах взрослые и дети делают в масках.

      5. При таком расходе масок не хватает, но дефицит быстро восполняют, в каждую аптеку завоз масок осуществляется несколько раз в день.

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      6. Каждый магазин и каждое учреждение, которое работает, в обязательном порядке на входе установило контроль, и у каждого посетителя проверяют температуру. Причем даже уличные лавки, к которым ты подходишь, меряют температуру. Без этого работать нельзя.

      7. Общественный транспорт работает в прежнем режиме. Каждый поезд метро после каждого рейса моют антисептиками. Все люди пользуются антисептиками в каждом публичном месте.

      8. Люди здесь реагируют точно также как и везде. Сметают с прилавка некоторые виды товаров на которые цены возросли – это средства гигиены и те же маски. Недавно в Гонконге было ЧП, о котором много писали и обсуждали в обществе. Два вора ограбили машину и украли из нее... туалетную бумагу примерно на 150 долларов. Ничего другого не взяли. Их поймали, конечно, потому что в Гонконге воровства нет. Там просто все хорошо организовано.

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      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Китай Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Публикации Новости политики
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