Экономика Китая обрушилась на 7% из-за коронавируса: повлияет ли это на остальной мир

Из-за коронавируса экономика Китая сократилась больше всего за всю историю наблюдений – с 1992 года. Падение ВВП составило рекордные 6,8%.

Статистическое ведомство Китая обнародовало данные по экономическому развитию страны в первом квартале 2020 года. Об этом сообщает CNN.

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Причины падения экономики Китая и как это повлияет на другие страны

Падение экономики КНР обусловило то, что из-за введенного карантина значительная часть промышленных компаний вынуждена была остановить свою работу и прекратила выпуск товаров.

Китай сейчас является второй крупнейшей экономикой в ​​мире. Из-за интегрированности страны в мировую торговлю, сокращение производства там влияет на экономическое развитие остального мира.

Поскольку пандемия коронавируса началась в Китае, аналитики ожидали статистику по экономическому росту страны в первом квартале, для того, чтобы оценить насколько COVID-19 может навредить экономике остального мира.

Падение экономики Китая стало даже больше, чем ожидалось ранее. Аналитики прогнозировали, что ВВП страны сократится на 6,5%.

Обратите внимание! Аналитические данные указывают на то, что экономика Китая возвращается в нормальное состояние. Однако уровень экспорта, вероятно, будет оставаться низким, поскольку в остальных стран мира все еще распространяется эпидемия коронавируса.

Реакция азиатских фондовых рынков

Основные азиатские биржевые индексы продемонстрировали еще больший рост после того, как власти Китая сообщили о лучших, чем ожидалось ранее, показателях торговли за март. В то же время экспорт товаров в стране снизился на 6,6% в прошлом месяце. Ранее аналитики прогнозировали падение этого показателя на 14%. Импорт опустился на 0,9%, что тоже намного лучше, чем предыдущий прогноз о снижении на 9,5%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличился на 3,1%. Южнокорейский Kospi поднялся на 1,7%, китайский Shanghai Composite – на 1,3%, а гонконгский Hang Seng – на 0,7%.