Экономика маленьких сел: как эффективно сотрудничать с инвестором

Одни из самых эффективных источников финансирования для сел и городков – это крупные производства и малые предприниматели, различные бизнесы, которые работают в регионе. Но нарастить бюджет и улучшить комфорт проживания для жителей можно не только из поступлений от уплаты налогов инвесторами. Вместе с компанией Avellana Gold мы расскажем о примерах успешного сотрудничества крупного бизнеса.

Но нарастить собственный бюджет и существенно улучшить комфорт проживания для жителей можно не только из поступлений от уплаты налогов инвесторами. Вместе с компанией Avellana Gold мы расскажем о примерах успешного сотрудничества крупного бизнеса и общин.

Самостоятельно строить дороги, ремонтировать больницы и школы маленьким селам часто бывает непосильно. Поэтому создание условий для привлечения в регион бизнеса может быть единственным выходом из ситуации. Предприятия пополняют бюджеты общин единым налогом, а также налогом на прибыль и экологическим налогом. А в свою очередь заправки, кафе и магазины – акцизным налогом с реализации топлива, алкоголя, сигарет. Также перспективное и развитие туристической инфраструктуры, которое обеспечивает бюджет по меньшей мере туристическим сбором. В общинах остаются и рентные платежи за добычу полезных ископаемых.

Кроме того, крупные компании с серьезными долговременными планами заинтересованы в ведении в регионе социально-ответственного бизнеса, ведь если жители села или городка чувствуют себя комфортно, то и компания уверена в своем будущем.

Мы нашли несколько мотивационных примеров успешного сотрудничества ведущих компаний и общин.

Учебный центр для будущих работников и освещение домов жителей сел

Немецкая компания Kromberg&Schubert Gmbh, которая работает в Украине с 2005 года, основала в селе Рованцы под Луцком завод по изготовлению электрических кабельных сетей. Клиенты компании – крупные автомобильные бренды Mercedes, Volkswagen, BMW, Audi. На предприятии работают около пяти тысяч сотрудников и уже много лет действует учебный центр, созданный компанией для подготовки молодых кадров. Также Kromberg&Schubert Gmbh повысила заработную плату до уровня Польши, чтобы прекратить миграцию, и успешно сотрудничает с университетами и предоставляет первое рабочее место для молодежи.

Также немецкий концерн по изготовлению электросетей Leoni AG, который работает во Львовской и Ивано-Франковской областях с 2002 года, стал крупнейшим налогоплательщиком и альтернативой для выезда на заработки за границу. Компания улучшила инфраструктуру региона и построила большую детскую площадку.

А британская нефтегазовая компания Cadogan Petroleum, которая работает на Львовщине, реализовала проект по замене освещения на современные энергосберегающие лампы в ряде школ, домов культуры и даже в домах жителей нескольких сел Страшевицкого и Старосамборского сельских советов. Компании удалось привлечь три поселка с около 500 домохозяйствами, школами и общественными учреждениями и раздать более 3000 ламп местному населению.

Еще один успешный производитель – американская компания Coca-Cola – открыл представительство в Украине в 1992 году и расположил свои мощности в поселке Большая Дымерка Киевской области. Помимо внушительных поступлений в местный бюджет, компания сосредоточилась на экологическом производстве – вся упаковка продукции компании (бутылка, крышечка и этикетка) поддается переработке. Также Coca-Cola внедряет образовательные мотивационные и профориентационные проекты для детей из детских домов и малообеспеченных семей.

Масштабный проект по восстановлению экологии и трудоустройство местных жителей

Американская компания Avellana Gold, которая с 2016 года инвестирует в месторождение полиметаллов в селе Мужиево на Закарпатье, внедряет масштабный проект для восстановления экологического состояния в регионе. На территории месторождения десятилетиями лежат отвалы от предыдущей хозяйственной деятельности, которые загрязняют окружающую среду. Они содержат концентрации сульфидов железа и других тяжелых металлов, которые, окисляясь, попадают в поверхностные воды и грунты. Сейчас на территории месторождения около 150 тыс. тонн отвалов, которые Avellana Gold планирует переработать за год. Кроме того, утилизация отвалов – это просьбы местной власти и областного управления экологии, отмечает Андрей Смолин, глава украинского представительства компании.

Изъятые из породы тяжелые минералы компания планирует вывезти за пределы региона. "Полученный концентрат тяжелых минералов мы вывезем в контейнерах на один из действующих металлургических заводов. Такие заводы работают в Западной Европе, в Украине их нет. Например, отдельные словацкие компании, добывающие аналогичные руды, отправляют свои концентраты в Бельгию. Мы тоже планируем работать с этой страной", – отмечает Андрей Смолин.

Процесс утилизации отвалов не влияет на соседние села и хозяйства – пыли в воздухе не будет. Ведь складированные отвалы уплотнены и будут находиться во влажном состоянии. Очистка отвалов будет проходить на расстоянии одного километра от села, тогда как санитарная зона для данного проекта, согласно всем нормативам, должна быть в пределах 100-300 метров. Важным положительным фактором проекта является также то, что компания не будет перевозить отвалы через село, а перерабатывать их на месте. Следующим этапом экопроекта будет рекультивация территории месторождения, где очищенные отвалы компания засыплет плодородной почвой. Для туризма это большое достижение, ведь на месте отвалов будут озеленены склоны.

Внедрение экологического проекта уже обеспечило работой местных жителей, а при условии запуска проекта на полную мощность – потребует еще около полутысячи работников.

Одно из направлений работы Avellana Gold – это развитие местных сообществ, улучшение инфраструктуры, а также уплата налогов в местный и государственный бюджеты от 3,5 млн долларов в год. В частности это плата за пользование недрами, из которой почти 1 млн долларов останется в местном бюджете, и до 500 тыс. поступит от налога на прибыль. В целом прогнозируемые фискальные платежи работающего предприятия – до 10 млн долларов в год,

– подчеркивает Андрей Смолин.

Avellana Gold построила современный инженерный объект для безопасности и экологичности дальнейших работ по добыче. Также Avellana Gold приступила к реализации других проектов – отремонтировала проблемные дороги села Мужиево и поспособствовала местной школе в приобретении инвентаря и проведении интернета.

О компании



Avellana Gold – международная инвестиционная компания, занимающаяся разведкой и разработкой месторождений полезных ископаемых в Украине и странах Восточной Европы. В 2016 году компания возобновила реализацию проекта Мужиевского месторождения.