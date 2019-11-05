Гончарук обещает стремительный рост экономики в 2021 году
Пока украинское государство вынуждено принимать решения вслепую. Чтобы этого избежать, нужно в течение следующего 2020 года создать эффективные и точные базы данных и подготовиться к экономическому скачку.
Такие мысли высказал украинский премьер-министр Алексей Гончарук в эфире "Свободы слова" на ICTV в понедельник, 4 ноября.
Читайте также: В бюджете 2020 года не будет закладывать налогов, – Гончарук
Глава правительства озвучил несколько важных тезисов о планах Кабмина на ближайшие годы:
► "Мы ожидаем, что этот год будет годом инвентаризации и кадрового обновления, а следующий – годом подготовки для экономического скачка".
► "У нас должна запуститься экономика, стремительно появляться новые рабочие места и производство".
► "Мы должны забыть, что такое коррупция, должны забыть, что такое контрабанда и рейдерство как системные явления".
Гончарук добавил, что понимает: это сложные задачи – но правительство к ним готово.
Также главы правительства говорил о том, что в 2020 году планируют:
• Количество государственных служащих сократить минимум на 10%.
• Ввести новые IT-инструменты и современные базы данных.
• Провести перепись населения с помощью онлайн-инструментов.
"Мы сейчас как государство оперируем ужасно неточными данным. Иногда принимаем решения вслепую", – отметил Гончарук и заметил, что эту ситуацию правительство планирует кардинально изменить.
Читайте также: Просто поверьте: Гончарук поразил аргументом об экономическом росте в 40%