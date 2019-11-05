Гончарук обещает стремительный рост экономики в 2021 году

Пока украинское государство вынуждено принимать решения вслепую. Чтобы этого избежать, нужно в течение следующего 2020 года создать эффективные и точные базы данных и подготовиться к экономическому скачку.

Такие мысли высказал украинский премьер-министр Алексей Гончарук в эфире "Свободы слова" на ICTV в понедельник, 4 ноября.

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Глава правительства озвучил несколько важных тезисов о планах Кабмина на ближайшие годы:

► "Мы ожидаем, что этот год будет годом инвентаризации и кадрового обновления, а следующий – годом подготовки для экономического скачка".

► "У нас должна запуститься экономика, стремительно появляться новые рабочие места и производство".

► "Мы должны забыть, что такое коррупция, должны забыть, что такое контрабанда и рейдерство как системные явления".

Гончарук добавил, что понимает: это сложные задачи – но правительство к ним готово.

Также главы правительства говорил о том, что в 2020 году планируют:

• Количество государственных служащих сократить минимум на 10%.

• Ввести новые IT-инструменты и современные базы данных.

• Провести перепись населения с помощью онлайн-инструментов.

"Мы сейчас как государство оперируем ужасно неточными данным. Иногда принимаем решения вслепую", – отметил Гончарук и заметил, что эту ситуацию правительство планирует кардинально изменить.

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