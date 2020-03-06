Экономика Украины в январе упала на 0,5%: каковы причины

За январь 2020 года показатель внутреннего валового продукта в стране снизился. Так, почти все виды экономической деятельности показали сокращение производства.

В прошлом году в январе наблюдалось снижение ВВП на уровне -1,8%. В этом году экономика также показала спад: такие выводы экономической активности дало Министерство развития экономики, основываясь на данных Государственной статистики.

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Так, ключевые факторы, плохо повлиявшие на экономическую активность:

Снижение спроса на энергоресурсы из-за теплой погоды.

Низкая конъюнктура на мировых рынках стали.

Низкий спрос на природный газ.

С начала 2020 года почти все виды экономической деятельности, формирующие динамику сводного индекса производства, кроме строительства и внутренней торговли, продемонстрировали сокращение производства. Как результат, в январе 2020 года уменьшение сводного индекса производства составило 2,6% и соответственно сокращение ВВП оценено на уровне 0,5%,

– говорится в отчете.

Министерство развития экономики также прогнозирует, что и в дальнейшем рост экономики может сдерживаться. Среди факторов назвали, в частности, распространение коронавируса.

Несмотря на все, хороший показатель в январе показало производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Оно выросло на 2,9%. В то же время негативно на экономику повлияло ограничение ЕС на ввоз украинского мяса птицы из-за птичьего гриппа.

Стоит отметить, что именно застой в экономике был одним из упреков, который высказали Алексею Гончаруку во время его отставки.

Что такое ВВП?Внутренний валовой продукт – это один из важнейших показателей развития экономики, характеризующий финансовый результат производства в стране (как материального, так и нематериального). Это сумма стоимостей всей продукции, произведенной в стране за определенный период, и налогов.