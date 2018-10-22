Экономика войны или война экономик: Львов собирает форум-2018

24-26 жовтня у Львові відбудеться Безпековий форум-2018. Головна тема заходу – "Економіка війни чи війна економік".

Львовский форум соберет 44 авторитетных экспертов и специалистов, которые готовы делиться идеями, опытом и знаниями. Для участия в мероприятии уже зарегистрировались более 240 участников.

Почему форум во Львове важен для Украины? Влиятельный аналитик из США, президент Джеймстаунского фонда Глен Говард заметил: "форум во Львове поможет украинцам услышать разные взгляды относительно развития государства и услышать новые идеи от специалистов, которые поддерживают Украину, но одновременно и критикуют за ошибки. Это все для того, чтобы Украина продолжала реформы ради модернизации".

Среди основных тем, которые будут освещаться во время форума: "Зависимость или уязвимость. Как "Северный поток-2" меняет картину мира", "ситуация в Азовском море как экономический вызов", "Пропаганда – ведение асимметричной войны", "Оборона как современное понятие – безопасность как основа управления государством" и другие.

Спикерами Львовского форума станут ведущие эксперты в сфере безопасности и обороны из США, Канады, Германии, Польши, Грузии, Эстонии, Молдовы, Украины и других стран. Топ-спикеры мероприятия: Река Смеркени (вице-президент влиятельной американской организации CEPA), Стивен Блокманс (старший научный сотрудник и глава отдела внешней политики ЕС), Глен Грант (полковник британской армии в отставке и эксперт украинского Института будущего), Глен Ховард (президент Jamestown Foundation), Бен Годжес (генерал-лейтенант американской армии в отставке, который в прошлом году еще был командующим Сухопутных войск США в Европе).

Форум состоится во Львове уже во второй раз. Как и в прошлом году, местом проведения мероприятия станет Центр Шептицкого. Среди организаторов форума ОО "Институт Просвещения", Украинский Католический Университет, "Институт города" и Львовский городской совет.