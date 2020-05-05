Экономику планируют на 100 дней, а "дальше можно только догадываться, что будет", – Шмыгаль

Украинская экономика испытывает влияние мирового кризиса, и сколько это будет продолжаться – неизвестно. Однако Шмыгаль считает, что уже в 2020 году промышленность Украины имеет все условия для роста, а Кабмин готов разработать программу восстановления украинского бизнеса.

Из-за коронавируса и карантина Украина находится под давлением мирового кризиса. Чтобы стабилизировать ситуацию, нужен план, и правительство его имеет. В этом заверил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире " Свободы слова " на ICTV 4 мая.

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В экономике Украины – сложная ситуация, поскольку и в мире начался экономический кризис, который, скорее всего, перерастет в рецессию. Сколько он будет продолжаться – год, два или три – никто пока не может спрогнозировать,

– признал руководитель украинского правительства.

Как добавил Шмыгаль, хотя экономика Украины и находится под давлением мирового кризиса, ни одно производственное предприятие на время карантина не останавливали. Однако влияние ряда факторов привело к " сложностям в отдельных отраслях промышленности ". Среди таких факторов:

Снижение экспорта,

Уменьшение общего потребления в мире,

Остановка многих предприятий в странах – партнерах Украины.

Какие меры применить, чтобы сейчас "разогреть экономику" , на регулярных совещаниях решают в Офисе Президента. Шмыгаль при этом заметил, что:

Уже в 2020 году промышленность Украины имеет все условия для роста.

Но по конкретным цифрам в условиях пандемии делать прогнозы сложно.

Сегодня ни одна экономика мира не планируется дольше, чем на 100 дней. Далее можно только догадываться, что будет,

– сказал глава Кабмина.

Именно поэтому правительство будет представлять свой план выхода из кризиса поэтапно – начиная от малого бизнеса, среднего бизнеса к крупному бизнесу: "В ближайшее время поэтапно мы будем представлять план поддержки бизнеса ". Среди прочего, этот план включает:

Рефинансирование для микробизнеса и малого бизнеса под 0% с отсрочкой выплат кредита.

Первоочередную помощь отраслям, которые были на время карантина остановлены.

Внедрение разработанной совместно с банками программы "Новые деньги" для малого и среднего бизнеса.

Как изменились прогнозы правительства по украинской экономике? Предыдущие прогнозы правительства на 2020 предполагали, что экономика Украины вырастет на 3,5 – 5%, инфляция составит примерно 5%, а доллар будет стоить 27 – 28 гривен.



Но уже 29 марта Кабмин утвердил новые макроэкономические прогнозы на 2020 год: экономика – минус 4,8% ВВП, среднегодовой курс доллара США – 29,5 гривны, инфляция – 8,7%.