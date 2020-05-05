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      Экономику планируют на 100 дней, а "дальше можно только догадываться, что будет", – Шмыгаль

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      Шмыгаль анонсировал программу восстановления украинского бизнеса
      Шмыгаль анонсировал программу восстановления украинского бизнеса / Коллаж 24 канала

      Украинская экономика испытывает влияние мирового кризиса, и сколько это будет продолжаться – неизвестно. Однако Шмыгаль считает, что уже в 2020 году промышленность Украины имеет все условия для роста, а Кабмин готов разработать программу восстановления украинского бизнеса.

      Из-за коронавируса и карантина Украина находится под давлением мирового кризиса. Чтобы стабилизировать ситуацию, нужен план, и правительство его имеет. В этом заверил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Свободы слова" на ICTV 4 мая.

      Интересная тема Что будет с курсом валют после карантина: прогноз эксперта

      В экономике Украины – сложная ситуация, поскольку и в мире начался экономический кризис, который, скорее всего, перерастет в рецессию. Сколько он будет продолжаться – год, два или три – никто пока не может спрогнозировать,
      – признал руководитель украинского правительства.

      Как добавил Шмыгаль, хотя экономика Украины и находится под давлением мирового кризиса, ни одно производственное предприятие на время карантина не останавливали. Однако влияние ряда факторов привело к "сложностям в отдельных отраслях промышленности". Среди таких факторов: 

      • Снижение экспорта,
      • Уменьшение общего потребления в мире,
      • Остановка многих предприятий в странах – партнерах Украины. 

      Какие меры применить, чтобы сейчас "разогреть экономику", на регулярных совещаниях решают в Офисе Президента. Шмыгаль при этом заметил, что:

      • Уже в 2020 году промышленность Украины имеет все условия для роста.
      • Но по конкретным цифрам в условиях пандемии делать прогнозы сложно. 

      Сегодня ни одна экономика мира не планируется дольше, чем на 100 дней. Далее можно только догадываться, что будет,
      – сказал глава Кабмина.

      Именно поэтому правительство будет представлять свой план выхода из кризиса поэтапно – начиная от малого бизнеса, среднего бизнеса к крупному бизнесу: "В ближайшее время поэтапно мы будем представлять план поддержки бизнеса". Среди прочего, этот план включает:  

      • Рефинансирование для микробизнеса и малого бизнеса под 0% с отсрочкой выплат кредита.
      • Первоочередную помощь отраслям, которые были на время карантина остановлены.
      • Внедрение разработанной совместно с банками программы "Новые деньги" для малого и среднего бизнеса.

      Как изменились прогнозы правительства по украинской экономике?Предыдущие прогнозы правительства на 2020 предполагали, что экономика Украины вырастет на 3,5 – 5%, инфляция составит примерно 5%, а доллар будет стоить 27 – 28 гривен.

      Но уже 29 марта Кабмин утвердил новые макроэкономические прогнозы на 2020 год: экономика – минус 4,8% ВВП, среднегодовой курс доллара США – 29,5 гривны, инфляция – 8,7%. 

      Заметим, в Офисе Президента считают, что к 2020 году экономика Украины упадет минимум на 5% Что говорят в Нацбанке о последствиях карантина – читайте в материале 24 канала.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Карантин в Украине 2020 Бизнес Мировой кризис 2020 Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Новости Украины
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