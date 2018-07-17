Почему нельзя экономить на здоровье и отпусках

Необходимость делать инвестиции в себя предусматривает очень широкий спектр мероприятий, которые впоследствии принесут человеку дополнительные выгоды.

Такое мнение в интервью 24 каналу выразила доцент Киевской школы экономики, консультант Всемирного банка и Международной организации труда Ольга Купец.

По ее словам, инвестировать в себя, в первую очередь, означает инвестировать в собственное образование. "Речь идет не только о классическом образовании в учебных заведениях, но и о прохождении онлайн-курсов и о посещении различных лекций, тренингов, курсов повышения квалификации и тому подобное. Здоровое и качественное питание, занятия спортом, активный отдых, получение качественных медицинских услуг, в целом поддержка собственного здоровья – это также инвестиции в себя", – добавила она.

Здоровый и полон сил работник работает результативнее, чем нездоровый и уставший. Инвестиции в свой человеческий капитал потом приносят дополнительные выгоды в виде более высокой зарплаты и получения удовольствия от жизни,

– отметила Купец.

Она добавила, что работники должны сами инвестировать в свое развитие, потому что они потом со своими улучшенными навыками могут перейти на другую работу. "У нас такая традиция только сейчас начинает формироваться и более распространенной является среди молодежи, осознающей, что о себе нужно думать самостоятельно и самому вкладывать в свое развитие. Большинство, к сожалению, думает, что или работодатель им что-то должен, или государство", – сказала эксперт.

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