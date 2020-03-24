17:09
24 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Экономисты не советуют властям вводить чрезвычайное положение: причины

      - Читати новину українською

      Из-за вспышки коронавируса и мероприятий, направленных на борьбу с пандемией, украинская власть облегчила налоговую нагрузку для бизнеса до 3 апреля. Какие именно льготы временно есть у предпринимателей и какой ущерб может нанести карантин украинской экономике – читайте в материале 24 канала.

      Из-за карантина власть ввела временные льготы для предпринимателей. Например, 2 месяца – без единого социального взноса для малого бизнеса, и без налога на доходы для большого. Также откладывается земельный налог и налог на недвижимое имущество.

      Подробнее Коммуналка, ЕСВ, штрафы: как изменили выплаты на время карантина

      До 1 июля также запрещены проверки бизнеса и начисления пени за неуплату налогов. Это должно несколько ослабить нагрузку на бизнес. Однако не компенсирует существенной потери прибыли. Пережить кризис будет легче лишь крупному бизнесу, убеждены эксперты.

      Коронавирус в Украине: что известно?
      По состоянию на 24 марта в Украине подтверждено 97 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Три человека скончались, один пациент полностью выздоровел. С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Предварительно известно, что он продлится до 3 апреля.

      С 16 марта закрыты свои границы для иностранцев, а с 18 марта запрещена железнодорожная, Авиа-, автобусная междугородная пассажирская перевозка. В некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта. На время карантина не работают учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и тому подобное. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки.

      Больше всего пострадают сети кофеен, салонов красоты, и магазины одежды. Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский считает, что защищать нужно не только малый и микробизнес, но и средний.

      Для тех предприятий, которые не могут работать из-за карантина, это должны быть выплаты единого социального взноса. Возможно, даже выплаты зарплат их работникам,
      – отметил он.

      Еще больше по бизнесу может ударить введение чрезвычайного положения. На таких жестких мерах настаивает министр здравоохранения Илья Емец. Он убежден: если бы такой режим ввели раньше, удалось бы предотвратить распространение эпидемии по территории Украины.

      Важно Чрезвычайное положение в Украине: что означает закон и как жить в его условиях

      Стоит отметить: в таком случае минимум на месяц остановятся почти все производства, которые еще работают. Например, рестораны или магазины, которые в условиях карантина могут доставлять продукцию на дом.

      Надзвичайний стан в Україні
      Что предусматривает режим чрезвычайного положения / Инфографика 24 канала

      К тому же, во время чрезвычайного положения открытыми будут только продуктовые магазины, аптеки и стратегические предприятия.

      Сейчас однозначным является мнение, что приостановление действия всей экономики – это катастрофический сценарий. Мы не можем себе этого позволить, в этом также нет и эпидемиологического смысла,
      – считает Вышлинский.

      Предприниматель и общественный деятель Валерий Пекар подчеркнул, что наибольшей угрозой для Украины сейчас является не эпидемия, а экономический крах. Ведь при таких условиях многие украинцы могут оказаться без работы.

      Справка. Бывший министр экономики Тимофей Милованов считает, что из-за введения карантина около 170 – 500 тысяч украинцев могут потерять работу. Он ссылается на опыт Китая, где за месяц эпидемии безработица выросла на 1%.

      Специалисты убеждены, что без непоправимых последствий для экономики нынешний карантин может длиться максимум месяц. Почти не ударят по экономике ограничения, которые ввели до 3 апреля.

      Впрочем, на нашу экономику влияет не только карантин, но и мировой кризис. Поэтому удержаться на плаву возможно с помощью МВФ. И переговоры с ним еще продолжаются.

      Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
      сегодня
      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Министерство здравоохранения Украины Илья Емец Налоги Чрезвычайное положение в Украине 2020
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:04 Пережить карантин: как государство может поддержать украинский бизнес
      Євгенія Мазур
      сегодня , 17:00 А что будет после коронавируса?
      Валерій Пекар
      22 марта , 19:16 Мировой кризис в 2020 году и быстрое восстановление: что прогнозируют экономисты банков США
      Тетяна Панасюк
      сегодня , 11:59 Легендарная Патти Смит впервые выступит в Киеве
      Ліза Астахова
      сегодня , 16:07 Коломойському немає що втрачати: чим небезпечний сценарій олігарха
      Сергій Лещенко
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук