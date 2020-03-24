Экономисты не советуют властям вводить чрезвычайное положение: причины

Из-за вспышки коронавируса и мероприятий, направленных на борьбу с пандемией, украинская власть облегчила налоговую нагрузку для бизнеса до 3 апреля. Какие именно льготы временно есть у предпринимателей и какой ущерб может нанести карантин украинской экономике – читайте в материале 24 канала.

Из-за карантина власть ввела временные льготы для предпринимателей. Например, 2 месяца – без единого социального взноса для малого бизнеса, и без налога на доходы для большого. Также откладывается земельный налог и налог на недвижимое имущество.

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До 1 июля также запрещены проверки бизнеса и начисления пени за неуплату налогов. Это должно несколько ослабить нагрузку на бизнес. Однако не компенсирует существенной потери прибыли. Пережить кризис будет легче лишь крупному бизнесу, убеждены эксперты.

Коронавирус в Украине: что известно?

По состоянию на 24 марта в Украине подтверждено 97 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Три человека скончались, один пациент полностью выздоровел. С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Предварительно известно, что он продлится до 3 апреля.



С 16 марта закрыты свои границы для иностранцев, а с 18 марта запрещена железнодорожная, Авиа-, автобусная междугородная пассажирская перевозка. В некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта. На время карантина не работают учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и тому подобное. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки.

Больше всего пострадают сети кофеен, салонов красоты, и магазины одежды. Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский считает, что защищать нужно не только малый и микробизнес, но и средний.

Для тех предприятий, которые не могут работать из-за карантина, это должны быть выплаты единого социального взноса. Возможно, даже выплаты зарплат их работникам,

– отметил он.

Еще больше по бизнесу может ударить введение чрезвычайного положения. На таких жестких мерах настаивает министр здравоохранения Илья Емец. Он убежден: если бы такой режим ввели раньше, удалось бы предотвратить распространение эпидемии по территории Украины.

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Стоит отметить: в таком случае минимум на месяц остановятся почти все производства, которые еще работают. Например, рестораны или магазины, которые в условиях карантина могут доставлять продукцию на дом.



Что предусматривает режим чрезвычайного положения / Инфографика 24 канала

К тому же, во время чрезвычайного положения открытыми будут только продуктовые магазины, аптеки и стратегические предприятия.

Сейчас однозначным является мнение, что приостановление действия всей экономики – это катастрофический сценарий. Мы не можем себе этого позволить, в этом также нет и эпидемиологического смысла,

– считает Вышлинский.

Предприниматель и общественный деятель Валерий Пекар подчеркнул, что наибольшей угрозой для Украины сейчас является не эпидемия, а экономический крах. Ведь при таких условиях многие украинцы могут оказаться без работы.

Справка. Бывший министр экономики Тимофей Милованов считает, что из-за введения карантина около 170 – 500 тысяч украинцев могут потерять работу. Он ссылается на опыт Китая, где за месяц эпидемии безработица выросла на 1%.

Специалисты убеждены, что без непоправимых последствий для экономики нынешний карантин может длиться максимум месяц. Почти не ударят по экономике ограничения, которые ввели до 3 апреля.

Впрочем, на нашу экономику влияет не только карантин, но и мировой кризис. Поэтому удержаться на плаву возможно с помощью МВФ. И переговоры с ним еще продолжаются.