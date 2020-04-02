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      Экономисты теряют надежду на быстрое восстановление экономики после коронавируса, – СМИ

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      Экономисты теряют надежду на быстрое восстановление экономики / dpchas.com.ua

      Пандемия коронавируса несомненно приведет к рецессии мировой экономики. До сих пор аналитики надеялись на начало восстановления экономики во второй половине 2020 года. Однако теперь надежд на это все меньше.

      Мировые эксперты все менее уверены в потенциале быстрого восстановления экономики. Об этом сообщает Bloomberg.

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      Согласно базовому сценарию аналитиков, активное восстановление должно начаться во второй половине 2020 года.

      Однако из-за стремительного распространения болезни в Америке и Европе многие аналитики начали сомневаться в этом варианте,
      – говорится в сообщении.

      Причина – невозможность прогнозировать траекторию распространения коронавируса. А также неуверенность в том, что болезнь перестанет распространяться до второй половины 2020 года.

      Экономисты также считают, что в сфере здравоохранения будут призывать к постепенному возвращению к привычному режиму жизни. То есть социальное дистанцирование продлится дольше. А это будет влиять на туризм и работу заведений общепита.

      Кроме этого, аналитики беспокоятся из-за угрозы так называемого "финансового тупика". Компании-заемщики не смогут выплачивать кредиты, подвергая кредиторов риску банкротства.

      Прошлые пандемии длились годами, а не месяцами. Ученые из Имперского колледжа Лондона предупреждают, что ограничительные меры могут действовать в течение 18 месяцев.

      Коронавирус в мире: основное

      • По состоянию на 2 апреля в мире зафиксировали свыше 954 тысяч случаев заражения коронавирусом. К сожалению, более 48 тысяч инфицированных умерли. В то же время почти 203 тысячи – выздоровели.
      • Впервые коронавирус COVID-19 обнаружили в Китае в конце 2019 года. Впоследствии инфекция распространилась по миру.
      • В Китае – более 81,5 тысяч инфицированных и 3,3 тысячи людей умерли.
      • Лидирует по количество инфицированных США (более 215 тысяч случаев), по количеству смертей – Италия (более 13 тысяч).
      • Сложная ситуация в Испании, Франции, Иране, Великобритании и Германии.
      • 31 марта штат Нью-Йорк (США) впервые обогнал провинцию Хубэй в Китае, где расположен Ухань (первый эпицентр пандемии) по количеству зараженных.

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Кредит Здоровье Путешествия Новости США Европа
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