Экономисты теряют надежду на быстрое восстановление экономики после коронавируса, – СМИ

Пандемия коронавируса несомненно приведет к рецессии мировой экономики. До сих пор аналитики надеялись на начало восстановления экономики во второй половине 2020 года. Однако теперь надежд на это все меньше.

Мировые эксперты все менее уверены в потенциале быстрого восстановления экономики. Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно базовому сценарию аналитиков, активное восстановление должно начаться во второй половине 2020 года.

Однако из-за стремительного распространения болезни в Америке и Европе многие аналитики начали сомневаться в этом варианте,

– говорится в сообщении.

Причина – невозможность прогнозировать траекторию распространения коронавируса. А также неуверенность в том, что болезнь перестанет распространяться до второй половины 2020 года.

Экономисты также считают, что в сфере здравоохранения будут призывать к постепенному возвращению к привычному режиму жизни. То есть социальное дистанцирование продлится дольше. А это будет влиять на туризм и работу заведений общепита.

Кроме этого, аналитики беспокоятся из-за угрозы так называемого "финансового тупика". Компании-заемщики не смогут выплачивать кредиты, подвергая кредиторов риску банкротства.

Прошлые пандемии длились годами, а не месяцами. Ученые из Имперского колледжа Лондона предупреждают, что ограничительные меры могут действовать в течение 18 месяцев.

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