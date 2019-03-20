Экопарк или застройка: как принципиальность столичной власти оказалась фейком

На столичных Осокорках уже более года продолжаются противостояние активистов и застройщика. Чтобы понять, почему эта живописная территория сейчас превратилась в поле боя, стоит отмотать время почти на 14 лет назад. Ведь ее судьба была решена еще в сентябре 2005 года.

Киевский городской совет, тогда еще под председательством Александра Омельченко, передал ООО "Контактбудсервис" в аренду на 15 лет пять земельных участков вокруг озер Небреж и Тяглое в Дарницком районе Киева.

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Все время участки оставались нетронутыми, но в 2017 году там появилась строительная техника и началось масштабное жилищное строительство. Застройщик представил проект по благозвучным названием "Патриотика на озерах" и открыл продажу будущих объектов для инвесторов. Проект ЖК предусматривал возведение 43 многоэтажных жилых домов.



Кто отвечает за масштабное строительство

Вот эта "Патриотика на озерах" должна стать клоном уже возведенного на Осокорках ЖК "Патриотика", строительству которого никто не противостоял. Но активисты утверждают, что территория на озерах – заповедная и обладает этим статусом уже более 40 лет. О коварных планах застройщиков превратить ее в бетонные джунгли никто и не подозревал, пока там не начались активные работы.

Это зоны, на которых нельзя строить или даже изменять ландшафт. В 2005 году господин Омельченко единолично выдал разрешение на землеотвод этих территорий под многоэтажное строительство,

– прокомментировал Максим Стравинский, представитель ОО "Экопарк-Осокорки".

Начатое еще Омельченко дело достойно продолжил его преемник Леонид Черновецкий. Во время его каденции Киевсовет утвердил еще и детальный план территории Дарницкого района столицы. Согласно этому документу район и должен был превратиться в сплошную застройку.

Но пока застройщик реализовал первый проект, в стране многое изменилось. В следствии расскрытых нарушений будущее "Патриотики на озерах" повисло в воздухе. Накануне Нового года мэр Кличко призвал депутатов расторгнуть договор аренды с скандальным застройщиком.

Большинством голосов договор аренды участка на Осокорках с 2005 года разорвали

Причина даже не в заповедном статусе земли: юристы КГГА насчитали, что "Контактбудсервис", который является арендатором скандального участка, должен столичному бюджету 65 миллионов гривен.

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Казалось бы, что в этой истории можно поставить точку. Но несмотря на решение киевских чиновников строительство продолжается до сих пор. А на мосту возле стройки караулят несколько молодых людей спортивного телосложения. Экоактивист Максим Стравинский рассказал, что это – уже шестая ротация этих "титушок".

Молодчики не признаются, что делают на пустыре

Стравинский также объяснил, что если раньше застройщик защищал свои интересы с помощью безымянных молодчиков, то теперь в компании тактику изменили и привлекли к защите своих интересов инвесторов. Теперь они ходят на митинги в КГГА и устраивают пресс-конференции.

Один из таких инвесторов, Денис Шинкаренко – никто иной как организатор пресс-конференции в защиту строительства "Аркады" на Осокорках. Журналисты Центра расследований Украины решили проверить, чьи интересы он отстаивает на самом деле. Первая ссылка в поисковике по имени и фамилии – лидер ОО "Стопнелегал".



Денис Шинкаренко

Как оказалось, еще недавно именно эта организация вместе со своим руководителем выступала против застроек на столичных участках. Но уже через год риторика не то инвестора, не то активиста Шинкаренко кардинально изменилась.

Точку в этой "непатриотической" истории ставить рано. Потому что принципиальная позиция Киевсовета забрать у недобросовестного застройщика участок и запретить строительство, может оказаться ничем иным как игрой на публику.

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А все потому, что "Аркада" давно сработала на опережение и защитила себя с помощью хитрой схемы: арендатор земельного участка – в процессе банкротства и именно этот статус защищает от внешнего вмешательства в его дела. Шах и мат для любых решений столичной власти.



Решение Хозяйственного суда Киева

Поэтому возникает вопрос: неужели в мэрии в январе не знали о банкротстве "Контактбудсервис" и скандальном судебном решении, которое юридически делает ничтожным январское расторжение договора аренды. По мнению юристов, все это – ходы заранее продуманной игры.

Как комментирует ситуацию бывший активист Шинкаренко и об уголовном деле по факту строительства – смотрите в программе.