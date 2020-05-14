В "Экополисе ХТЗ" Ярославского поселится китайская инновационная корпорация ZTE

Сегодня, 14 мая 2020 г., группа DCH Александра Ярославского и ZTE Сorporation заключили Меморандум о сотрудничестве в рамках проекта "Экополис ХТЗ".

Cторонами подписания документа стали: от имени DCH – управляющая компания бизнес-парка "Экополис ХТЗ", от имени ZTE – украинское подразделение корпорации ZTE Ukraine. Церемония проходила в онлайн-формате по видеоконференцсвязи в связи с карантинными ограничениями в Украине. Об этом сообщает официальный сайт DCН.

Благодаря заключению Меморандума о сотрудничестве с группой DCH Александра Ярославского корпорация ZTE стала первым бизнес-резидентом "Экополис ХТЗ" в составе индустриального парка (промышленный кластер) и технопарка (IT и R&D-кластеры). В качестве перспективных направлений сотрудничества обозначены создание на территории "Экополис ХТЗ" офиса ZTE, R&D-центра, производственной площадки.

Я очень горд тем, что сегодня мы делаем такое начинание, подписывая этот Меморандум с корпорацией ZTE. Уверен, что сотрудничество будет плодотворным, и могу заверить, что в нашем лице вы нашли надежнейших партнеров. Вы являетесь первыми в деле развития технологического кластера "Экополис ХТЗ". Надеюсь, за вами придут и другие китайские компании – такие, к примеру, как Alibaba Group Джека Ма, большого друга нашего города,

– заявил на церемонии подписания Меморандума Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH.





Вице-президент ZTE Corporation Сюе Бин в своем приветственном слове подчеркнул соответствие проекта "Экополис ХТЗ" стратегическим приоритетам своей компании. "Для ZTE большая честь стать частью инновационной деловой экосистемы "Экополис ХТЗ". Центральная идея этой инициативы – эффективность и высокотехнологическое развитие. И она созвучна с главными задачами ZTE в Украине и на глобальном рынке", – заявил он. Генеральный директор компании ZTE Ukraine Хуан Минси также выразил благодарность Александру Ярославскому за возможность стать первым бизнес-резидентом "Экополиса ХТЗ" и подчеркнул, что корпорация ZTE готова предложить свою экспертизу для реализации в Харькове проектов цифровой трансформации Smart City.

Мэр Харькова Геннадий Кернес, присутствовавший на подписании в качестве почетного гостя, подтвердил, что городская власть оказывает всестороннюю поддержку проекту "Экополис ХТЗ". "Город будет полностью помогать в реализации инициативы группы DCH. Помогать будем не просто словами. Все проекты, которые рассредоточены по разным локациям, мы хотим объединить в едином компактном и стратегически удобном центре. Поэтому проект DCH "Экополис ХТЗ" включен в план развития города до 2030 года", – сообщил он.

Торговый представитель Китайской Народной Республики в Украине Лю Цзюнь, также почетный гость церемонии, положительно оценил сотрудничество ZTE и DCH. "ZTE является одним из лидеров китайского высокотехнологического сектора, группа DCH – одна из крупнейших и мощнейших бизнес-групп Украины, а город Харьков известен своими богатыми ресурсами развития для инноваций. Я очень рассчитываю на удачный запуск взаимодействия ZTE и DCH", – cказал он. Господин Лю Цзюнь также выразил готовность в будущем лично присутствовать на церемонии открытия "Экополиса ХТЗ".

В завершении онлайн-встречи Александр Ярославский поблагодарил мэра Харькова за поддержку на уровне города и подчеркнул значение "Экополиса ХТЗ" для экономики Украины в целом. "Харьков является лидером в сфере инноваций. Я благодарю мэра за то, что город постоянно работает с нами, чтобы "Экополис ХТЗ" был успешным. Об этом проекте я обязательно доложу и президенту, и премьер-министру. Уверен, они также будут курировать этот проект, который является не только городским, а имеет общенациональный масштаб".

ZTE Corporation является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. Входит в 500 крупнейших компаний Китая, штат сотрудников – 70 тыс. чел., из которых 26 тыс. чел. работают в научно-исследовательских центрах. Выручка ZTE за 2019 г. составила $12,8 млрд. Корпорация является единственным в мире предприятием, входящим в топ-5 глобальных лидеров по числу патентных заявок на протяжении 10 последних лет (2010 – 2019). ZTE направляет более 10% своей ежегодной выручки на R&D и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 телеком операторов в более чем 160 странах мира. На сегодняшний день компания заключила 46 договоров о развертывании коммерческих сетей 5G на крупнейших рынках Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки. Согласно исследованиям Transparency International в 2016 году "Прозрачность в корпоративной отчетности: оценка деятельности мультинациональных компаний на развивающихся рынках", ZTE стала единственной китайской компанией, вошедшей в рейтинг ТОР-15 стран-участниц.

"Экополис ХТЗ" – многоотраслевой бизнес-парк нового поколения, долгосрочный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского. Рациональное использование и глубокий редевелопмент территории Харьковского тракторного завода позволят создать принципиально новую инновационную экосистему мирового уровня для развития бизнеса и исследований. Плановый объем инвестиций в размере $1 млрд создаст в Украине не менее 10 тыс. современных рабочих мест благодаря развитию индустриального парка, IT-кластера, медицинского центра, логистического комплекса и торгового кластера, агротехнологического кластера, а также исследовательского (R&D) и образовательного центров. Бизнес-парк "Экополис ХТЗ" разместится на свободных производственных площадях легендарного Харьковского тракторного завода (ХТЗ), а сам ХТЗ станет основой индустриального кластера и якорным резидентом бизнес-парка.