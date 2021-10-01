Самый большой скандал – с нападками на "АрселорМиттал" – бюджетообразующее предприятие Кривого Рога. У них пытались отсудить 80 миллионов гривен, утверждают в компании.

Юристы компании заявили, что сначала предприятие обвиняли в экологических проблемах, а затем подстрекали горожан обращаться в суд. По их словам, каждый истец мог получить по 1 млн грн, 20% из которого должен был отдать псевдоэкологам под руководством экс-прокурора города.

Фактически, создав проблему, госпожа Никульникова начала искать людей, чтобы таким образом с помощью общественности и людей создать предприятию проблемы,

– рассказала юрист адвокатского объединения "Финекс" Ольга Марченко.

Псевдоактивисты подстрекали общественность и проплачивали митинги против предприятий, указывают юристы. В конце концов, все сводилось к требованию откупных. Один из главных признаков так называемого экорейдерства – вымогательство денег.

"Это очень легко отличить. Если владельцам предприятия и менеджменту предприятия ставятся противоправные требования, а именно 10% в уставном капитале, или определенная сумма средств – 100, 10 20 тысяч долларов – это уже вымогательство. И это первый признак того же экорейдерства или просто вымогательство под предлогом экологических тем", – резюмировал партнер адвокатского объединения Иван Проданик.