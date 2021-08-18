Детали дела

Бывшего беркутовца подозревают в превышении служебных полномочий, что привело к тяжелым последствиям. Говорится о противостоянии 18 февраля 2014 года.

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Заседание прошло быстро. Рассмотрели ходатайство прокурора об объявлении пропавшего Шаповалова в розыск. Его адвокат уверяла участников, что в этом нет необходимости, поскольку ее клиент еще может найтись после заявления его жены о розыске,

– рассказал пострадавший Александр Тимошенко.

После рассмотрения ходатайства, Подольский суд Киева объявил подозреваемого в розыск.

Шаповалова подозревают в террористическом акте

4 августа бывшему командиру роты "Беркут" объявили о подозрении в террористическом акте, незаконном препятствовании митингам, умышленном убийстве и прочее. По данным СМИ, говорится о том же таки Шаповалове.

Печерский райсуд Киева 5 августа дал разрешение на задержание подозреваемого, поскольку тот не явился на заседание по избранию ему меры пресечения.

Обратите внимание! 1 декабря 2020 года суд в Харькове восстановил Шаповалова в должности в правоохранительных органах. Однако Министерство внутренних дел подало апелляцию на такое решение.