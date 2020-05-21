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Экс-министр Кожара вышел на свободу: его подозревают в убийстве

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Экс-министр Кожара вышел на волю
Экс-министр Кожара вышел на волю / pravda.com.ua

Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара вышел на свободу после внесения необходимой суммы залога. Ранее его арестовали по подозрению в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого,

О том, что экс-министр на свободе сообщила в фейсбуке дочь убитого Сергея Старицкого – Екатерина.

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Кожара внес залог и вышел на свободу,
– написала она.

К слову, 18 мая суд уменьшил сумму залога для Кожары в 2,1 миллиона гривен.

Что известно об убийстве Сергея Старицкого

  • 21 февраля экс-руководителя телеканала "Интер" Старицкого нашли с огнестрельным ранением головы в селе Чайки в Киевской области. Тело обнаружили в доме экс-главы МИД Украины Леонида Кожары.
  • Первой версией полиции было самоубийство. Однако уже на следующий день дело переквалифицировали на умышленное убийство.
  • Родные и друзья Старицкого заявили, что он не имел оснований для самоубийства. Однако Кожара и его жена утверждали, что Старицкий таки наложил на себя руки.
  • 25 марта Кожару задержали, а через 2 дня взяли под стражу до 25 мая с альтернативой залога в 14 миллионов гривен.
  • Во время судебного заседания адвокаты Кожары заявили, что в момент убийства сам экс-министр находился на другом этаже дома. Тем временем Козерод увидела в руках Старицкого пистолет, а когда попыталась отобрать оружие, пистолет выстрелил.
  • Впоследствии Марине Козерод объявили подозрение по делу об убийстве Старицкого. А через некоторое время отпустили под личное обязательство.
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Леонид Кожара Смерть Сергея Старицкого Новости Киева Новости политики
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