Экс-министр Кожара вышел на свободу: его подозревают в убийстве

Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара вышел на свободу после внесения необходимой суммы залога. Ранее его арестовали по подозрению в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого,

О том, что экс-министр на свободе сообщила в фейсбуке дочь убитого Сергея Старицкого – Екатерина. Читайте также Жену экс-министра Кожары отпустили под личное обязательство Кожара внес залог и вышел на свободу,

– написала она. К слову, 18 мая суд уменьшил сумму залога для Кожары в 2,1 миллиона гривен. Что известно об убийстве Сергея Старицкого 21 февраля экс-руководителя телеканала "Интер" Старицкого нашли с огнестрельным ранением головы в селе Чайки в Киевской области. Тело обнаружили в доме экс-главы МИД Украины Леонида Кожары.

Первой версией полиции было самоубийство. Однако уже на следующий день дело переквалифицировали на умышленное убийство.

Родные и друзья Старицкого заявили, что он не имел оснований для самоубийства. Однако Кожара и его жена утверждали, что Старицкий таки наложил на себя руки.

25 марта Кожару задержали, а через 2 дня взяли под стражу до 25 мая с альтернативой залога в 14 миллионов гривен.

Во время судебного заседания адвокаты Кожары заявили, что в момент убийства сам экс-министр находился на другом этаже дома. Тем временем Козерод увидела в руках Старицкого пистолет, а когда попыталась отобрать оружие, пистолет выстрелил.

Впоследствии Марине Козерод объявили подозрение по делу об убийстве Старицкого. А через некоторое время отпустили под личное обязательство.