Экс-мэр Вилкул возглавил горсовет Кривого Рога вместо погибшего Павлова
25 августа 2021 , 11:02Читати новину українською
Источник:"Первый Криворожский"
В Кривом Роге бывший мэр Юрий Вилкул снова сел в кресло главы городского совета. Его избрали вместо секретаря пленарного заседания Александра Котляра, который отказался от должности.
Кандидатуру Юрия Вилкула поддержали 32 депутата, 10 – проголосовали против и 9 воздержались. Об этом пишут местные средства массовой информации.
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После голосования он пригласил к слову сына Константина Павлова, которого похоронили 19 августа.
- Парень поблагодарил депутатов за организацию похорон.
- Попросил также "слуг народа" не пытаться захватить власть после смерти его отца.
Не все меряется должностями, деньгами и политическими интересами,
– сказал Юрий Павлов.
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