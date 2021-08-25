Экс-мэр Вилкул возглавил горсовет Кривого Рога вместо погибшего Павлова

В Кривом Роге бывший мэр Юрий Вилкул снова сел в кресло главы городского совета. Его избрали вместо секретаря пленарного заседания Александра Котляра, который отказался от должности.

Кандидатуру Юрия Вилкула поддержали 32 депутата, 10 – проголосовали против и 9 воздержались. Об этом пишут местные средства массовой информации.

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После голосования он пригласил к слову сына Константина Павлова, которого похоронили 19 августа.

Парень поблагодарил депутатов за организацию похорон.

Попросил также "слуг народа" не пытаться захватить власть после смерти его отца.

Не все меряется должностями, деньгами и политическими интересами,

– сказал Юрий Павлов.

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