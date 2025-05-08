ГБР сообщило еще одно подозрение бывшему начальнику Ривненского районного ТЦК
- Бывшему начальнику Ровенского районного ТЦК сообщено новое подозрение в создании условий для избежания мобилизации военнообязанными.
- Экс-чиновник подозревается в препятствовании законной деятельности ВСУ, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.
- В 2024 году его уличили в избиении подчиненного и незаконном хранении наркотиков. Дело находится в суде.
Государственное бюро расследований сообщило новое подозрение бывшему руководителю Ривненского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его подозревают в препятствовании законной деятельности ВСУ.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.
К теме Способствовал срыву мобилизации: ГБР завершило расследование в отношении заместителя начальника Черкасского ТЦК
Какое новое подозрение объявили экс-чиновнику Ровенского РТЦК
По данным следствия, бывший начальник Ровенского РТЦК создавал условия для избежания мобилизации отдельными военнообязанными.
Он делал так, чтобы в отношении таких лиц не проводились проверки и их не привлекали к ответственности за уклонение от службы. Предварительно установлено, что незаконную помощь получили более полусотни человек,
– рассказали в бюро.
Правоохранители подчеркнули, что сейчас фигурант уволен с должности и подозревается в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
"Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы", – объяснили в ГБР.
В бюро также напомнили, что в 2024 году этого чиновника вместе с руководителем Ровенского областного ТЦК и СП разоблачили в избиении подчиненного битой. У бывшего начальника районного ТЦК также нашли наркотики. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде.
Кроме этого, руководителя областного ТЦК подозревают в препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины – в частности, в умышленном содействии уклонению граждан от мобилизации во время действия военного положения.