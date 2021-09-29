Злоумышленник из России внесен в список лиц, угрожающих безопасности Украины. Об этом сообщили 29 сентября.
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Подделывали доллары
25-летнего злоумышленника из России и бывшего 26-летнего правоохранителя из Киева будут судить за сбыт в Украине поддельных 1 000 долларов. Фальшивую валюту ввозили из Турции. К тому же иностранец входит в список лиц, которые угрожают национальным интересам и безопасности Украины.
Злоумышленник из РФ и экс-полицейский из Киева подделывали доллары / Фото Одесской облпрокуратуры
К мужчине СНБО применил санкции. Кроме того, против злоумышленника из РФ ранее составили акт по подозрению в хулиганстве.
Прокуроры Одессы направили в суд документы в отношении иностранца и киевлянина по факту ввоза, хранения и сбыта поддельных долларов. За это преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Злоумышленникам может грозить до 10 лет тюрьмы / Фото Одесской облпрокуратуры