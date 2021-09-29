Экс-полицейский из Киева и криминальный "авторитет" из России вместе подделывали валюту

В Одессе будут судить бывшего полицейского из Киева и злоумышленника из России. Вместе они изготавливали фальшивые доллары, которые привозили из Турции.

Злоумышленник из России внесен в список лиц, угрожающих безопасности Украины. Об этом сообщили 29 сентября.

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Подделывали доллары

25-летнего злоумышленника из России и бывшего 26-летнего правоохранителя из Киева будут судить за сбыт в Украине поддельных 1 000 долларов. Фальшивую валюту ввозили из Турции. К тому же иностранец входит в список лиц, которые угрожают национальным интересам и безопасности Украины.



Злоумышленник из РФ и экс-полицейский из Киева подделывали доллары / Фото Одесской облпрокуратуры

К мужчине СНБО применил санкции. Кроме того, против злоумышленника из РФ ранее составили акт по подозрению в хулиганстве.

Прокуроры Одессы направили в суд документы в отношении иностранца и киевлянина по факту ввоза, хранения и сбыта поддельных долларов. За это преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Злоумышленникам может грозить до 10 лет тюрьмы / Фото Одесской облпрокуратуры