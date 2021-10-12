Кацуба задекларировал 7 новых участков с 10 сентября до начала октября. Вся земля расположена в Дергачах Харьковской области.

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7 участков стоимостью в миллион

В целом площадь территорий составляет 37 гектаров. Об изменениях в имущественном состоянии чиновник сообщил в Едином госреестре деклараций.

Стоимость участков:

188 тысяч гривен,

180 тысяч гривен,

два участка за 162,8 тысячи гривен;

162,6 тысячи гривен;

147 тысяч гривен;

107 тысяч гривен.

Обратите внимание! Ранее Кацуба задекларировал 28 земельных участков. Из них 27 расположены в Малой Даниловке Дергачевского района и еще один – в Дергачах. Также чиновник имеет три квартиры, жилой и дачный дома и нежилое помещение. Таким образом бывший нардеп от Партии регионов владеет 35-ю земельными участками.

Что известно о Владимире Кацубе