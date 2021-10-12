Кацуба задекларировал 7 новых участков с 10 сентября до начала октября. Вся земля расположена в Дергачах Харьковской области.

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7 участков стоимостью в миллион

В целом площадь территорий составляет 37 гектаров. Об изменениях в имущественном состоянии чиновник сообщил в Едином госреестре деклараций.

Стоимость участков:

  • 188 тысяч гривен,
  • 180 тысяч гривен,
  • два участка за 162,8 тысячи гривен;
  • 162,6 тысячи гривен;
  • 147 тысяч гривен;
  • 107 тысяч гривен.

Что известно о Владимире Кацубе

  • Народный депутат Украины, член Партии регионов до 2014 года.
  • Позже — член депутатской группы "Возрождение".
  • Экс-глава Дергачевской райгосадминистрации, бывший военнослужащий, подполковник запаса (прослужил 15 лет в советской армии).
  • Родился в России. В Харьков приехал в 1972 году, чтобы поступить в университет.
  • 8 декабря 2020 года был выбран главой Харьковского районного совета.