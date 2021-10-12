Экс-регионал Кацуба задекларировал 7 земельных участков за месяц под Харьковом

Глава Харьковского райсовета и бывший регионал Владимир Кацуба задекларировал 7 земельных участков. Общая площадь новых земель составляет 37 гектаров.

Кацуба задекларировал 7 новых участков с 10 сентября до начала октября. Вся земля расположена в Дергачах Харьковской области.

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7 участков стоимостью в миллион

В целом площадь территорий составляет 37 гектаров. Об изменениях в имущественном состоянии чиновник сообщил в Едином госреестре деклараций.

Стоимость участков:

188 тысяч гривен,

180 тысяч гривен,

два участка за 162,8 тысячи гривен;

162,6 тысячи гривен;

147 тысяч гривен;

107 тысяч гривен.

Что известно о Владимире Кацубе

Народный депутат Украины, член Партии регионов до 2014 года.

Позже — член депутатской группы "Возрождение".

Экс-глава Дергачевской райгосадминистрации, бывший военнослужащий, подполковник запаса (прослужил 15 лет в советской армии).

Родился в России. В Харьков приехал в 1972 году, чтобы поступить в университет.

8 декабря 2020 года был выбран главой Харьковского районного совета.

Ранее Кацуба задекларировал 28 земельных участков. Из них 27 расположены в Малой Даниловке Дергачевского района и еще один – в Дергачах. Также чиновник имеет три квартиры, жилой и дачный дома и нежилое помещение. Таким образом бывший нардеп от Партии регионов владеет 35-ю земельными участками.