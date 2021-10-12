Экс-регионал Кацуба задекларировал 7 земельных участков за месяц под Харьковом
12 октября 2021 , 10:43Читати новину українською
Источник:Единый госреестр деклараций
Глава Харьковского райсовета и бывший регионал Владимир Кацуба задекларировал 7 земельных участков. Общая площадь новых земель составляет 37 гектаров.
Кацуба задекларировал 7 новых участков с 10 сентября до начала октября. Вся земля расположена в Дергачах Харьковской области.
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7 участков стоимостью в миллион
В целом площадь территорий составляет 37 гектаров. Об изменениях в имущественном состоянии чиновник сообщил в Едином госреестре деклараций.
Стоимость участков:
- 188 тысяч гривен,
- 180 тысяч гривен,
- два участка за 162,8 тысячи гривен;
- 162,6 тысячи гривен;
- 147 тысяч гривен;
- 107 тысяч гривен.
Что известно о Владимире Кацубе
- Народный депутат Украины, член Партии регионов до 2014 года.
- Позже — член депутатской группы "Возрождение".
- Экс-глава Дергачевской райгосадминистрации, бывший военнослужащий, подполковник запаса (прослужил 15 лет в советской армии).
- Родился в России. В Харьков приехал в 1972 году, чтобы поступить в университет.
- 8 декабря 2020 года был выбран главой Харьковского районного совета.