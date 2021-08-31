Единственное правильное решение, – Александр Котляр

О сложении депутатских полномочий Александр Котляр заявил на сессии горсовета 31 августа. Он назвал это "единственным правильным решением для себя".

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На прошлой неделе я сложил полномочия секретаря городского совета. Учитывая то, что я избирался депутатом от партии "Слуга народа", единственным правильным для себя решением считаю сложить депутатские полномочия,

– сказал чиновник.

Бывший секретарь горсовета надеется, что начатые им проекты продолжат его коллеги.

За решение о лишении Котляра депутатства проголосовал 51 депутат из 53 присутствующих в зале. "Слуги" пока не знают, кто займет его место.

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