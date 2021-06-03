О подозрении экс-следователю 3 июня сообщили детективы НАБУ при содействии главного управления внутренней безопасности СБУ при процессуальном руководстве САП.

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Бывшему сотруднику СБУ сообщили о подозрении

Сообщили старшему следователю по особо важным делам следственного отдела Управления СБУ в Одесской области о подозрении в вымогательстве и получении 80 тысяч долларов неправомерной выгоды,

– отметили в НАБУ.

По данным следствия, бывший сотрудник СБУ в рамках расследования уголовного производства по подозрению гражданина США требовал и получил от него взятку. За деньги он согласился посодействовать в смягчении меры пресечения, отмене ареста имущества и банковских счетов иностранца.

Расследование приведенных фактов НАБУ и САП продолжается с февраля 2020 года.

Обратите внимание! В Мукачево суд оправдал бывшего работника Службы безопасности Украины, который в 2020 году якобы избил патрульную. Кроме того, мужчина ездил за рулем в нетрезвом состоянии.