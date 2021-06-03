Экс-следователю СБУ сообщили о подозрении из-за взятки в 80 тысяч долларов

Бывшему старшему следователю управления Службы безопасности Украины в Одесской области сообщили о подозрении. Дело касается вымогательства и получения 80 тысяч долларов взятки.
О подозрении экс-следователю 3 июня сообщили детективы НАБУ при содействии главного управления внутренней безопасности СБУ при процессуальном руководстве САП.
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Бывшему сотруднику СБУ сообщили о подозрении
Сообщили старшему следователю по особо важным делам следственного отдела Управления СБУ в Одесской области о подозрении в вымогательстве и получении 80 тысяч долларов неправомерной выгоды,
– отметили в НАБУ.
По данным следствия, бывший сотрудник СБУ в рамках расследования уголовного производства по подозрению гражданина США требовал и получил от него взятку. За деньги он согласился посодействовать в смягчении меры пресечения, отмене ареста имущества и банковских счетов иностранца.
Расследование приведенных фактов НАБУ и САП продолжается с февраля 2020 года.Обратите внимание! В Мукачево суд оправдал бывшего работника Службы безопасности Украины, который в 2020 году якобы избил патрульную. Кроме того, мужчина ездил за рулем в нетрезвом состоянии.