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Экс- "регионал" и фигурант громкого дела: чем прославился убит в Черкассах депутат Гура

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Сергей Гура: что известно об убитом депутате от
Сергей Гура: что известно об убитом депутате от "Батькивщины" / Соцсети

Депутат Черкасского областного совета Сергей Гура, представлявший здесь "Батькивщину", в 2016 году стал заместителем мэра города Анатолия Бондаренко по вопросам деятельности исполнительных органов совета. Вполне вероятно, что Гура был кумом Бондаренко.

Об этом пишет издание "Обозреватель".

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Черкассы, Гура, убийство, Бондаренко, Криминал, Батькивщина
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, заместителем которого был Гура и, вероятно, еще и кумом

Отмечается, что политическую карьеру Гура начал в 2017 году, когда он был избран депутатом облсовета от Социалистической партии, а до этого был весьма успешным предпринимателем.

Так, бизнесом начал заниматься Гура еще в 90-х, потом возглавлял службу охраны банка "Левада", а с 1997 года стал председателем правления компании "Боровицкая", специализирующаяся на вылове рыбы в Днепре и которое называют фундаментом предпринимательских успехов Гуры.

Черкассы, Гура, убийство, бизнес, рыба, Криминал, Батькивщина
Гура как предприниматель наибольших успехов достиг в вылове рыбы

"В дальнейшем бизнесмен расширял свою бизнес-империю: построил перерабатывающий завод, построил сеть своих магазинов. Кроме того, Гуре приписывают совместный бизнес с политиком Араиком Мкртчаном (оба якобы являются соучредителями частной школы "Жемчужина" и сельхозпредприятия в районе Чигирина), – говорится в материале .

Черкаси, Гура, вбивство, Бінусов, Кримінал, Батьківщина
Сергей Гура вместе с депутатом Черкасского облсовета Михаилом Бинусовым, которого убили в 2017 году

К слову, в 2010-м политик возглавил Чигиринскую организацию "Партии регионов", а с 2016-го его назначили заместителем мэра по квоте ВО "Батькивщина".

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В 2017 году следователи Нацполиции в Черкасской области открыли касательно Гуры уголовное производство по факту декларирования недостоверной информации, которое предусматривало до двух лет тюрьмы. По данным правоохранителей, в 2015 году экс-заместитель мэра не указал в декларации наличие недвижимости на Кипре, которая была собственностью его семьи и которую затем продали.

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Против Гуры открывали уголовное производство, поскольку тот не задекларировал недвижимость на Кипре

Также Гура почему-то не указал в документе, что он с женой был совладельцем ЗАО "Боровицкая", хотя писал об этом в своей биографии на странице облсовета. Кроме того, экс-заместитель мэра почему-то "забыл" указать, что имел долю в ООО "Слигурс" и ЗАО "Ладис".

В декларации за 2017 год Сергей Гура в свою очередь задекларировал квартиру площадью 293 квадратных метра, три земельных участка в селе Сагуновка под Черкассами площадью 24 тысячи квадратных метров и счета в банке на сумму: 65 тысяч гривен; 41 доллар; 4 евро.

Черкассы, Гура, убийство, декларация, Криминал, Батькивщина
Декларация Гуры за 2017 год

У погибшего депутата остались жена и трое детей. Похоронят его 26 мая.

Добавим, что Сергея Гуру связывают с уголовным миром, где он известен под прозвищем "Гурентий".

Напомним, вечером 24 мая в Черкассах был убит Сергей Гура, депутат областного совета от "Батькивщины". Инцидент произошел во время нападения неизвестного на офис партии "Черкасчане". Охранник Гуры пытался отстреливаться от злоумышленника из травматического оружия, однако тот применил гранату.

В полиции в свою очередь прокомментировали инцидент, отметив, что действительно был убит один человек, однако, действительно ли это был Гура, правоохранители не указали. Но, в конце концов "Батькивщина" все же подтвердила гибель депутата Черкасского областного совета.

25 мая подозреваемому в совершении преступления было сообщено о подозрении. По информации СМИ, убийца Гуры был его бывшим охранником.

Теги: Новости Украины Новости Черкасс Криминальные новости Убийство депутата Гуры в Черкассах Партия регионов ВО Батьківщина Социалистическая партия Бизнес
Источник: 24 Канал
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