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      Экс- "регионал" Мураев пытался оправдать действия РФ на Азове: Грымчак не сдержал эмоции

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      Грымчак едва не подрался с Мураевым из-за конфликта на Азове: красноречивое видео
      Грымчак едва не подрался с Мураевым из-за конфликта на Азове: красноречивое видео / Коллаж 24 канала

      В эфире одного из украинских телеканалов заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак едва не устроил драку с опальным экс-"регионалом" Евгением Мураеву.

      Соответствующее видео появилось в Youtube.

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      Причиной перепалки стали слова Мураева относительно эскалации конфликта на Азове.

      "Наших моряков обвиняют в незаконном пересечении российской границы. Я абсолютно уверен, что наши пограничники в случае, если бы корабли РФ нарушили территориальные воды нашей страны, должны были бы действовать симметрично – стрелять на поражение и защищать границы", – считает он.

      Грымчак, со своей стороны, отметил, что украинские корабли захватили в нейтральных водах Черного моря, и это уже доказано.

      "Я абсолютно уверен, что больше всех в этом конфликте не была заинтересована Российская Федерация. Благодаря этому инциденту, я думаю, было достигнуто одна из целей – это срыв встречи президента США и РФ на саммите G20". – ответил на такие слова Мураев.

      Но это сильно разозлило Гриимчака и тот выкрикнул: "Не будьте таким малоросом".

      "Малорос – это вы, я – украинец", – ответил ему Мураев.

      После состоялась перепалка, в результате которой Грымчак подошел к Мураева и толкнул ногой его трибуну для выступлений.

      Добавим, что инцидент произошел 30 октября.

      Грымчак чуть не подрался с Мураевым в прямом эфире: смотрите видео

      К слову, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия в "ручном режиме" якобы регулировала инцидент в Керченском проливе. Также "дипломатка" отметила, перед тем, как осуществить обстрел украинских кораблей в Азове, РФ "носилась" за украинцами в ​​рамках своих территориальных вод.

      Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствия?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.


      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезда мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября"суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      ПОСЛЕДСТВИЯ ЭСКАЛАЦИИ КОНФЛИКТА НА АЗОВЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

       

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости России Евгений Мураев Юрий Гримчак Медиа
      Источник: 24 канал
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