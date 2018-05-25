Экс-ангел Victoria Secret Миранда Керр впервые прокомментировала рождение ребенка

Австралийская супермодель Миранда Керр впервые прокомментировала рождение второго ребенка, который стал первенцем для мужа Миранды – миллиардера Эвана Шпигеля,.

Об этом она сообщила на своей странице Instagram.

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Ранее сообщалось, что Миранда Керр 7 мая в 11:53 родила ребенка. Мальчик, по имени Харт, появился на свет в больнице Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Однако официально певица подтвердила это только 25 мая.

Керр опубликовала фотографию с именем новорожденного мальчика и пост, в котором поблагодарила всех неравнодушных.

Спасибо за все ваши теплые пожелания. Эван, Флинн и я были в детском блаженстве в течение последних 17 дней с нашим новым малышом, мальчиком Хартом. Мы чувствуем себя очень благословенными,

– написала Миранда.

Отметим, у Миранды после брака с актером Орландо Блумом, который продлился всего три года, остался семилетний сын Флинн.

Напомним, супермодель Миранда Керр и миллиардер Эван Шпигель поженились в мае 2017 года после двух лет отношений. Осенью того же года стало известно, что пара ждет ребенка.