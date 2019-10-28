Экс-боец "Азова" рассказал, как жители Золотого-4 относятся к разведению войск на Донбассе

Бывший боец "Азова" Денис с позывным "Янтарь" рассказал в комментарии журналистке 24 канала как местные жители Золотого-4 относятся к разведению сил на Донбассе.

По словам ветерана местное население по-разному воспринимает проблему разведения сил.

К теме: Ветераны не уйдут из Золотого-4, нам враг не президент Украины, – Билецкий

По его словам, во время встречи с Зеленским, к президенту подошли местные жители, некоторые из которых раньше жили на оккупированных территориях и ходили на так называемые референдумы "ЛНР".

Поэтому, мне кажется не совсем объективно прислушиваться к мнению тех людей, которые уже один раз предали Украину,

– говорит ветеран.

Важно: У Зеленского показали полное видео диалога с добровольцами

Однако, по словам бойца, в Золотом-4 есть люди с проукраинской позицией, которые волнуются из-за ситуации с разведением войск. Он утверждает, что они не уверены, как это разведение может повлиять на их будущее.

То есть им придется выселяться отсюда, чтобы не навлечь на себя наказание со стороны тех, кого сюда приведут боевики. А мы как раз таки думаем, что они придут, потому что были такие случаи в истории: Абхазия, Карабах, Широкино в 2015 году,

– предостерегает "Янтарь".

Он также заверил, что жители Золотого-4 не имеют ничего против присутствия ветеранов "Азова", которые сейчас там находятся. По его словам, у них нет с местными никаких конфликтов.

Отметим, что президент Зеленский во время визита в Золотое-4 на Донбассе призвал добровольцев сдать все оружие, которое было у них в доме. Впоследствии в МВД сообщили, что ветераны вывезли все оружие из поселка в сопровождении полиции.

Скандал между Зеленским и добровольцами в Золотом: главное

В начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли Золотое. Они объяснили, что будут оставаться там до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера. Или до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвода все же состоится.

26 октября добровольцев посетил президент Владимир Зеленский. Их разговор получился слишком эмоциональным, и с обеих сторон раздавались громкие заявления. В частности, украинский президент отметил, что ему "пофиг, с кем будет перемирие". Главное для государства – вернуть территории и прекратить войну, в которой гибнут люди.

По словам Зеленского, о добровольцах ему рассказали местные жители – якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем сильно напугала людей.

В командовании Объединенных сил заявили, что эти люди не имеют никакого отношения ни к ВСУ, ни к силовым ведомствам, поэтому не имеют права находиться и действовать в районе проведения ООС.

Сами добровольцы из Золотого заявили, что Зеленский отдал приказ их выбить из поселка.

Они же, со своей стороны, отмечают, что никуда из Золотого не уйдут – будут оставаться там в любом случае.



Как может выглядеть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала