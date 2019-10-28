18:31
28 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Германия везет в Россию отходы. Кадыров стал рекордсменов
      Вєсті Кремля
      20:35, 26 октября
      Вести.UA. Жир: Почему Луценко поехал в Лондон. Как Азаров готовится к Хэллоуину
      Вєсті.UA
      17:57, 26 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ

      Экс-боец "Азова" рассказал, как жители Золотого-4 относятся к разведению войск на Донбассе

      451 Читати новину українською
      Экс-боец "Азова" с позывным "Янтарь"
      Экс-боец "Азова" с позывным "Янтарь" / Скриншот с видео

      Бывший боец "Азова" Денис с позывным "Янтарь" рассказал в комментарии журналистке 24 канала как местные жители Золотого-4 относятся к разведению сил на Донбассе.

      По словам ветерана местное население по-разному воспринимает проблему разведения сил.

      К теме: Ветераны не уйдут из Золотого-4, нам враг не президент Украины, – Билецкий

      По его словам, во время встречи с Зеленским, к президенту подошли местные жители, некоторые из которых раньше жили на оккупированных территориях и ходили на так называемые референдумы "ЛНР".

      Поэтому, мне кажется не совсем объективно прислушиваться к мнению тех людей, которые уже один раз предали Украину,
      – говорит ветеран.

      Важно: У Зеленского показали полное видео диалога с добровольцами

      Однако, по словам бойца, в Золотом-4 есть люди с проукраинской позицией, которые волнуются из-за ситуации с разведением войск. Он утверждает, что они не уверены, как это разведение может повлиять на их будущее.

      То есть им придется выселяться отсюда, чтобы не навлечь на себя наказание со стороны тех, кого сюда приведут боевики. А мы как раз таки думаем, что они придут, потому что были такие случаи в истории: Абхазия, Карабах, Широкино в 2015 году,
      – предостерегает "Янтарь".

      Он также заверил, что жители Золотого-4 не имеют ничего против присутствия ветеранов "Азова", которые сейчас там находятся. По его словам, у них нет с местными никаких конфликтов.

      Отметим, что президент Зеленский во время визита в Золотое-4 на Донбассе призвал добровольцев сдать все оружие, которое было у них в доме. Впоследствии в МВД сообщили, что ветераны вывезли все оружие из поселка в сопровождении полиции.

      Скандал между Зеленским и добровольцами в Золотом: главное

      • В начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли Золотое. Они объяснили, что будут оставаться там до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера. Или до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвода все же состоится.
      • 26 октября добровольцев посетил президент Владимир Зеленский. Их разговор получился слишком эмоциональным, и с обеих сторон раздавались громкие заявления. В частности, украинский президент отметил, что ему "пофиг, с кем будет перемирие". Главное для государства – вернуть территории и прекратить войну, в которой гибнут люди.
      • По словам Зеленского, о добровольцах ему рассказали местные жители – якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем сильно напугала людей.
      • В командовании Объединенных сил заявили, что эти люди не имеют никакого отношения ни к ВСУ, ни к силовым ведомствам, поэтому не имеют права находиться и действовать в районе проведения ООС.
      • Сами добровольцы из Золотого заявили, что Зеленский отдал приказ их выбить из поселка.
        Они же, со своей стороны, отмечают, что никуда из Золотого не уйдут – будут оставаться там в любом случае.


      Как может выглядеть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Хэллоуин-2019: когда и как отмечают жуткий праздник
      сегодня
      88424
      Автор: Наталья Боднар, Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Ситуация в Золотом Разведение войск "Азов"
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Рідні російських армійців "зливають" докази їх злочинів в Україні: цинічні фото
      сегодня , 17:30 Рідні російських армійців "зливають" докази їх злочинів в Україні: цинічні фото
      Михайло Макарук 386
      Чому в Дубінського не відберуть його 18 будинків, або Казка про незаконне збагачення
      сегодня , 17:04 Чому в Дубінського не відберуть його 18 будинків, або Казка про незаконне збагачення
      Блог Соцмережі 1165
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      25 октября , 10:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      379
      "Колискова для ворога" чи сезонне загострення: шокуючі факти самогубств російських офіцерів
      сегодня , 16:30 "Колискова для ворога" чи сезонне загострення: шокуючі факти самогубств російських офіцерів
      Михайло Макарук 182
      Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
      сегодня , 16:02 Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
      Марія Бондар 1545
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук