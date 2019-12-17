02:11
17 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вазелин для политиков РФ. Новый космический провал
      Вєсті Кремля
      21:36, 16 декабря
      Вести.UA: наследство Дубинского от Януковича. Новый секс-скандал в Раде
      Вєсті.UA
      19:21, 16 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019

      Экс-боец СОБР Беларуси признался в громких убийствах оппонентов Лукашенко, – DW

      2 Читати новину українською
      Бывший спецназовец признался в убийствах белорусских оппозиционеров / Коллаж 24 канала

      Спецназовец белорусского отряда СОБР, который бежал в Европу, признался в участии в похищениях и убийствах оппонентов бессменного президента Беларуси Александра Лукашенко. Речь идет о пропавших 20 лет назад оппозиционерах Захаренко, Гончаре и Красовском.

      Юрий Гаравский назвал себя бывшим бойцом белорусского СОБРа ( "Специальный отряд быстрого реагирования", более известный в СМИ как "эскадрон смерти"). Он рассказал DW о своем непосредственном участии в похищении и убийстве оппозиционных политиков и бизнесменов, которые выступали против Александра Лукашенко. 

      Читайте также: Лукашенко молча уехал из резиденции Путина: 5-часовая встреча президентов завершилась ничем

      1999 года в Беларуси исчезли трое известных оппозиционеров

      Убийство экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко 7 мая 1999

      Гаравский утверждает, что Захаренко в Минске похитили и убили бойцы отряда быстрого реагирования СОБР внутренних войск МВД Беларуси. Среди них якобы был и сам Юрий Гаравский, а фактическим командиром СОБР был Дмитрий Павличенко.

      Он только сказал: "Сделайте так, чтобы не было больно". Павличенко дважды выстрелил в Захаренко в район сердца,
      – так Гаравский ответил на вопрос, понимал ли Захаренко, кто и зачем его захватил.

      Мужчина убежден, что об этих убийствах знали и глава МВД Юрий Сиваков, и секретарь Совета безопасности Виктор Шейман, и сам президент Александр Лукашенко. Однако Гаравский не готов утверждать это наверняка.

      Беларусь
      Гаравский утверждает, что был бойцом СОБРа, причастного к убийству политиков в Беларуси / Фото DW

      Убийство экс-главы ЦИК Беларуси Виктора Гончара и бизнесмена, который финансировал оппозицию к Лукашенко, Анатолия Красовского 16 сентября 1999

      Гаравский рассказал, как отряд СОБР захватил Гончара и Красовского и вывез в лесополосу, где мужчин вытащили из авто и положили рядом: "Яма уже была готова. Это была могила".

      Далее Павличенко сделал по два выстрела в сердце каждому. "А дня через три Павличенко приехал и говорит:" Вот вам, ребята, за Гончара и Красовского ". И дает нам по тысяче долларов", – признался Гаравський.

      По Гончару спрашивал Павличенко: "А, вообще, за что?" Он сказал: "У него был стопроцентный компромат для отстранения Лукашенко". Наверху сказали, что его надо убрать ",
      – вспомнил собеседник DW.

      И добавил, что "все приказы отдавали устно: никаких письменных подтверждений, видеозаписей, протоколов – ничего такого нет".

      Беларусь
      Акция памяти пропавших без вести оппозиционеров в Минске / Фото AFP 

      Причастен ли Лукашенко

      Признание Гаравского совпадают с выводами докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христоса Пургуридеса. Он в 2004 году расследовал исчезновение белорусских оппозиционеров и также назвал СОБР "эскадроном смерти под руководством Павличенко". 

      Не может быть, чтобы эти похищения и убийства произошли без согласия, мягко говоря, очень-очень высокопоставленных чиновников. Когда я это говорю, то думаю о президенте Беларуси,
      – сказал Пургуридес изданию DW.

      Примечательно, что Гаравский, по его словам, готов рассказать все под присягой в суде.

      Он сбежал из Беларуси в октябре 2018 году в одну из европейских стран, опасаясь преследований. В Европе Гаравский попросил политического убежища, дело пока еще на рассмотрении.

      лукашенко
      Александр Лукашенко принимает присягу президента, 1990-е годы / Фото Bymedia

      Заметим, что в интервью DW Гаравский не рассказывал, как он бежал из Беларуси, чем занимался после увольнения с СОБР, которое произошло в 2003 году, однако – предоставил DW оригиналы и копии документов, подтверждающих его личность и историю .

      Наличный курс валют 16 декабря: евро и доллар продолжают падение
      16 декабря
      445
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: СМИ Александр Лукашенко Убийство Новости Беларуси
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 01:07 Антоненко имеет стопроцентное алиби, – адвокат подозреваемого по делу Шеремета
      Дмитро Гнап 50
      16 декабря , 23:03 Лол, трэш, мем: как хорошо вы знаете молодежный сленг – тест
      Василь Денисюк 110
      16 декабря , 22:31 Главные новости 16 декабря: изменения в Конституции от Зеленского, новые громкие назначения
      Андрій Шляхтін 206
      16 декабря , 22:00 Голі за кермом та мочаться на авто: підбірка смішних правил дорожнього руху з усього світу
      Борис Немировський 1637
      16 декабря , 21:35 Лучшие смартфоны второго полугодия 2019 – подборка Техно 24
      Анастасія Можаровська 102
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук