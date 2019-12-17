Экс-боец СОБР Беларуси признался в громких убийствах оппонентов Лукашенко, – DW

Спецназовец белорусского отряда СОБР, который бежал в Европу, признался в участии в похищениях и убийствах оппонентов бессменного президента Беларуси Александра Лукашенко. Речь идет о пропавших 20 лет назад оппозиционерах Захаренко, Гончаре и Красовском.

Юрий Гаравский назвал себя бывшим бойцом белорусского СОБРа ( "Специальный отряд быстрого реагирования", более известный в СМИ как "эскадрон смерти"). Он рассказал DW о своем непосредственном участии в похищении и убийстве оппозиционных политиков и бизнесменов, которые выступали против Александра Лукашенко.

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1999 года в Беларуси исчезли трое известных оппозиционеров

Убийство экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко 7 мая 1999

Гаравский утверждает, что Захаренко в Минске похитили и убили бойцы отряда быстрого реагирования СОБР внутренних войск МВД Беларуси. Среди них якобы был и сам Юрий Гаравский, а фактическим командиром СОБР был Дмитрий Павличенко.

Он только сказал: "Сделайте так, чтобы не было больно". Павличенко дважды выстрелил в Захаренко в район сердца,

– так Гаравский ответил на вопрос, понимал ли Захаренко, кто и зачем его захватил.

Мужчина убежден, что об этих убийствах знали и глава МВД Юрий Сиваков, и секретарь Совета безопасности Виктор Шейман, и сам президент Александр Лукашенко. Однако Гаравский не готов утверждать это наверняка.



Гаравский утверждает, что был бойцом СОБРа, причастного к убийству политиков в Беларуси / Фото DW

Убийство экс-главы ЦИК Беларуси Виктора Гончара и бизнесмена, который финансировал оппозицию к Лукашенко, Анатолия Красовского 16 сентября 1999

Гаравский рассказал, как отряд СОБР захватил Гончара и Красовского и вывез в лесополосу, где мужчин вытащили из авто и положили рядом: "Яма уже была готова. Это была могила".

Далее Павличенко сделал по два выстрела в сердце каждому. "А дня через три Павличенко приехал и говорит:" Вот вам, ребята, за Гончара и Красовского ". И дает нам по тысяче долларов", – признался Гаравський.

По Гончару спрашивал Павличенко: "А, вообще, за что?" Он сказал: "У него был стопроцентный компромат для отстранения Лукашенко". Наверху сказали, что его надо убрать ",

– вспомнил собеседник DW.

И добавил, что "все приказы отдавали устно: никаких письменных подтверждений, видеозаписей, протоколов – ничего такого нет".



Акция памяти пропавших без вести оппозиционеров в Минске / Фото AFP

Причастен ли Лукашенко

Признание Гаравского совпадают с выводами докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христоса Пургуридеса. Он в 2004 году расследовал исчезновение белорусских оппозиционеров и также назвал СОБР "эскадроном смерти под руководством Павличенко".

Не может быть, чтобы эти похищения и убийства произошли без согласия, мягко говоря, очень-очень высокопоставленных чиновников. Когда я это говорю, то думаю о президенте Беларуси,

– сказал Пургуридес изданию DW.

Примечательно, что Гаравский, по его словам, готов рассказать все под присягой в суде.

Он сбежал из Беларуси в октябре 2018 году в одну из европейских стран, опасаясь преследований. В Европе Гаравский попросил политического убежища, дело пока еще на рассмотрении.



Александр Лукашенко принимает присягу президента, 1990-е годы / Фото Bymedia