Экс-чиновник Пентагона отметил негативную сторону "убийства" Бабченко

Долгосрочным последствием инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко есть подорвано доверие украинский к СБУ и институтов правительства.

Такое мнение в интервью "Голосу Америки" выразил экс-представитель Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.

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К сожалению, в следующий раз, когда случится трагедия, и журналист или диссидент будет убит, каждый возьмет паузу и задумается, о правдивости этой новости. И это досадное следствие в долгосрочной перспективе,

– пояснил он.

По словам эксперта, Россия несомненно будет эксплуатировать эту ситуацию и ставить под сомнение вообще правдивость западных источников информации.

Он добавил, что это особенно опасным во время, когда доверие к медиа в мире падает.

Экс-чиновник Пентагона надеется, что украинские спецслужбы в результате этой спецоперации действительно собрали достаточно доказательств против заказчиков и исполнителей, которые готовили это преступление.

Если это был единственный способ, чтобы сохранить жизнь человека и поймать потенциального убийцу, тогда эта ситуация имеет какую-то мере оправдание. Но надо задаться вопросом, это был единственный способ так действовать. И очевидно, введение в заблуждение СМИ всегда имеет свою цену. Это не сходит с рук, и в этой ситуации это с рук не сойдет,

– добавил Карпентер.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.



30 мая оказалось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста.



К слову, в Кремле пока неохотно комментируют "воскрешение" Бабченко.