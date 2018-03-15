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Экс-чиновник Пентагона раскритиковал новые санкции против России: Это туман в зеркалах

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Новые санкции
Новые санкции / Фото из открытых источников

Бывший чиновник Пентагона Майкл Карпентер категорически воспринял внедрение новых санкции в отношении России.

Об этом сообщает "Голос Америки".

По его словам, новые санкции не будут иметь никаких последствий.

Он убежден, что такие узко направлены санкции не имеют большого влияния на операции российских разведывательных служб, или их поверенных, так как эти организации не проводят сделок через финансовую систему США.

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В конце концов, они не будут иметь никакого влияния на экономику России. Подозреваю, что администрация Трампа использует эти санкции как свидетельство того, что они усиливают политику в отношении России, но в этом случае – это туман в зеркалах,
– заявил аналитик.

Напомним, Министерство финансов США расширило список санкций в отношении России. В частности, в него были внесены 14 физических лиц и организация – Агентство интернет-исследований. Большинство из ниих США обвинили во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.

Теги: Новости политики Новости США Санкции
Источник: 24 Канал
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