Экс-чиновника "Укргаздобыча" Тамразова, который погорел на взятке в ГПУ, арестовали

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему первому заместителю председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексею Тамразову.

Суд арестовал бывшего чиновника на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3 миллиона гривен.

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Об этом из зала суда сообщает корреспондент 24 канала Анна Калюжная.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олексію Тамразову у вигляді утримання під вартою строком на два місяці з правом застави 3 млн грн pic.twitter.com/IXrXVgqO1O — 24 канал (@24tvua) 10 серпня 2018 р.

После начала заседания днём 10 августа следственный судья Печерского районного суда объявил, что судебное заседание по избранию меры пресечения Тамразову будет проходить в закрытом режиме.

В суд пришли люди, которые говорили, что готовы взять Тамразова на поруки. Среди "группы поддержки" заметили также активистов организации С14.

9 августа генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что в ходе совместной операции Генеральной инспекции Генпрокуратуры Украины и СБУ задержали бывшего первого заместителя председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексея Тамразова, который пытался дать немалую взятку прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации Януковича.