18:32
10 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
27°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    26°C 17°C
  • понедельник
    27°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Выбори... и Путин на передержке. Водку под колодку
Вєсті Кремля
21:33, 9 августа
Вести.UA. Санта-Порошенко. Обесчещенная героиня
Вєсті.UA
20:03, 9 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Экс-чиновника "Укргаздобыча" Тамразова, который погорел на взятке в ГПУ, арестовали

22 Читати новину українською
Суд избрал меру пресечения Алексею Тамразову
Суд избрал меру пресечения Алексею Тамразову / Анна Калюжная/24 Канал

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему первому заместителю председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексею Тамразову.

Суд арестовал бывшего чиновника на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3 миллиона гривен.

Читайте также: Опубликованы интересные детали деятельности взяточника из ГПУ

Об этом из зала суда сообщает корреспондент 24 канала Анна Калюжная.

После начала заседания днём 10 августа следственный судья Печерского районного суда объявил, что судебное заседание по избранию меры пресечения Тамразову будет проходить в закрытом режиме.

В суд пришли люди, которые говорили, что готовы взять Тамразова на поруки. Среди "группы поддержки" заметили также активистов организации С14.

9 августа генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что в ходе совместной операции Генеральной инспекции Генпрокуратуры Украины и СБУ задержали бывшего первого заместителя председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексея Тамразова, который пытался дать немалую взятку прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации Януковича.

Автор: Анна Калюжная
Теги: Новости Украины Печерский суд Киева ГПУ Коррупция Взятка Расследования Судьи
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Путешествия по Украине: уникальные уголки Черниговщины, которые непременно нужно увидеть
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: уникальные уголки Черниговщины, которые непременно нужно увидеть
Настя Сукач
Хаотичная политика Трампа: западные СМИ о "подводных камнях" новых санкций США против России
сегодня, 17:30 Хаотичная политика Трампа: западные СМИ о "подводных камнях" новых санкций США против России
Якби війна зайшла в кожен дім, то деякі українці поводилися б інакше
сегодня, 17:12 Якби війна зайшла в кожен дім, то деякі українці поводилися б інакше
Блог Соцмережі
Как спасти планету: 15 простых вещей, которые может делать каждый
сегодня, 16:02 Как спасти планету: 15 простых вещей, которые может делать каждый
Яніна Ткачук
Продати награбоване: у "ДНР" вирішили роздавати віджаті квартири та підприємства
сегодня, 15:07 Продати награбоване: у "ДНР" вирішили роздавати віджаті квартири та підприємства
Олексій Чибісов
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Обнародовали новые подробности авиакатастрофы в Донецке
 14 февраля 2013 , 16:03 1
Украинцев как нации не существует, СБУ пустят в Украину скандального российского рэпера
 6 октября 2017 , 13:37
Зозуля рассказал, кто из футболистов больше помогал украинской армии
 2 августа 2016 , 13:58
"Шахтер" вошел в топ-20 клубов Европы по доходам
 13 января 2017 , 12:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук