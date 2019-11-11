Экс-чиновника Укрзализныци разоблачили на хищении государственных миллионов
Сотрудники СБУ разоблачили экс-руководителя одного из филиалов Укрзализныци Алексея Кривопишина, который, вероятно, нанес государству ущерб на сумму более 50 миллионов гривен.
По инициативе бывшего руководителя одного из региональных филиалов Укрзализныци в аренду передали имущество акционерного общества по заниженной процентной ставке, заявили в СБУ. Речь идет о части помещений гостиницы "Экспресс" в Шевченковском районе Киева.
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Действия экс-руководителя привели к нанесению экономических убытков государству, что подтверждено проведенной экспертизой. Сейчас документируются иные факты противоправной деятельности злоумышленника,
– отметили в СБУ.
В ведомстве не называют имя чиновника. Но, по данным УП, речь идет об экс-начальнике Юго-Западной железной дороги Алексее Кривопишине, которого отстранили от работы еще в 2015 году.
Продолжается досудебное следствие, чиновнику объявлено о подозрении.
Что известно об Алексее Кривопишине?
- Кривопишин возглавлял филиал Укрзализныци почти 13 лет.
- Чиновника отстранили от исполнения обязанностей начальника Юго-Западной железной дороги в начале марта 2015 года.
- После появления на телевидении сюжета о том, что Кривопишин за средства государства построил спортивно-развлекательный комплекс Olimpic village, правительство начало служебное расследование в отношении руководства магистрали.
- После увольнения Кривопишин начал судиться. В 2016 году Шевченковский районный суд Киева восстановил его в должности руководителя Юго-западной железной дороги.
- В феврале 2016 года мэр Киева Виталий Кличко назначил Кривопишина своим советником. А в декабре 2017 года Кривопишин написал заявление на увольнение.