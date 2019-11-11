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      Экс-чиновника Укрзализныци разоблачили на хищении государственных миллионов

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      Алексея Кривопишина подозревают в хищении государственных денег
      Алексея Кривопишина подозревают в хищении государственных денег / pravda.com.ua

      Сотрудники СБУ разоблачили экс-руководителя одного из филиалов Укрзализныци Алексея Кривопишина, который, вероятно, нанес государству ущерб на сумму более 50 миллионов гривен.

      По инициативе бывшего руководителя одного из региональных филиалов Укрзализныци в аренду передали имущество акционерного общества по заниженной процентной ставке, заявили в СБУ. Речь идет о части помещений гостиницы "Экспресс" в Шевченковском районе Киева.

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      Действия экс-руководителя привели к нанесению экономических убытков государству, что подтверждено проведенной экспертизой. Сейчас документируются иные факты противоправной деятельности злоумышленника,
      – отметили в СБУ.

      В ведомстве не называют имя чиновника. Но, по данным УП, речь идет об экс-начальнике Юго-Западной железной дороги Алексее Кривопишине, которого отстранили от работы еще в 2015 году.

      Продолжается досудебное следствие, чиновнику объявлено о подозрении.

      Что известно об Алексее Кривопишине?

      • Кривопишин возглавлял филиал Укрзализныци почти 13 лет.
      • Чиновника отстранили от исполнения обязанностей начальника Юго-Западной железной дороги в начале марта 2015 года.
      • После появления на телевидении сюжета о том, что Кривопишин за средства государства построил спортивно-развлекательный комплекс Olimpic village, правительство начало служебное расследование в отношении руководства магистрали.
      • После увольнения Кривопишин начал судиться. В 2016 году Шевченковский районный суд Киева восстановил его в должности руководителя Юго-западной железной дороги.
      • В феврале 2016 года мэр Киева Виталий Кличко назначил Кривопишина своим советником. А в декабре 2017 года Кривопишин написал заявление на увольнение.
      blog_ava
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Деньги Криминальные новости Расследования Коррупция СБУ Укрзализниця Железная дорога
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