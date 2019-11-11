Экс-чиновника Укрзализныци разоблачили на хищении государственных миллионов

Сотрудники СБУ разоблачили экс-руководителя одного из филиалов Укрзализныци Алексея Кривопишина, который, вероятно, нанес государству ущерб на сумму более 50 миллионов гривен.

По инициативе бывшего руководителя одного из региональных филиалов Укрзализныци в аренду передали имущество акционерного общества по заниженной процентной ставке, заявили в СБУ. Речь идет о части помещений гостиницы "Экспресс" в Шевченковском районе Киева.

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Действия экс-руководителя привели к нанесению экономических убытков государству, что подтверждено проведенной экспертизой. Сейчас документируются иные факты противоправной деятельности злоумышленника,

– отметили в СБУ.

В ведомстве не называют имя чиновника. Но, по данным УП, речь идет об экс-начальнике Юго-Западной железной дороги Алексее Кривопишине, которого отстранили от работы еще в 2015 году.

Продолжается досудебное следствие, чиновнику объявлено о подозрении.

Что известно об Алексее Кривопишине?