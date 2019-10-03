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      Экс-депутат Богословская попала в ДТП под Киевом: видео

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      Богословская попала в ДТП под Киевом
      Богословская попала в ДТП под Киевом / Коллаж 24 канала

      Бывшая депутат от "Партии регионов" и кандидат в президенты Инна Богословская 2 октября попала в ДТП на Обуховской трассе под Киевом. Виновники аварии сразу скрылись с места инцидента.

      Богословская в своем фейсбуке рассказала, что не пострадала в ДТП. Тем не менее, ее машину ждет дорогой ремонт.

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      У меня ДТП. Негодяи, которые в нем виноваты, смылись... Парень, который ударил меня сзади, – не виноват, он спас и мою и свою машины,
      – добавила экс-нардеп.

      Одновременно с аварией, в которую попала Богословская, на встречной стороне автотрассы произошло еще одно жуткое ДТП с участием внедорожника и микроавтобуса. Последний от удара перевернулся.

      "Я такого не видела в своей жизни, чтобы по две стороны скоростной трассы на одном уровне были две такие аварии! ... Берегите себя!"– сказала Богословская.

       

      Политик также пожаловалась на долгое ожидание полицейских, которые якобы приехали на вызов лишь через три часа. В это время на трассе образовался огромный затор.

      Чем скандальна Богословская?
      Инна Богословская – заслуженный юрист Украины. Была народным депутатом от "Партии регионов" в Верховной Раде 6-го и 7-го созыва, однако дважды оставляла ее.

      В парламенте вела четкую пророссийскую деятельность. Так, она была одной из 148 депутатов, которые подписали обращение к польскому Сейму с просьбой признать геноцидом поляков события национально-освободительной войны Украины в 1942 – 1944 годов. Кроме того, голосовала за ратификацию соглашения Медведева – Януковича о продлении пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года.

      Имеет тесные связи с олигархом Дмиром Фирташем и "дружбу" с зятем президента Кучмы, украинским миллиардером Виктором Пинчуком.

      blog_ava
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      сегодня
      1996
      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Аварии и ДТП Новости Украины Новости политики Полиция Новости Киева Инна Богословская
      Источник: 24 канал
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