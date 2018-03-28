Экс-депутат Госдумы рассказал, чем грозит России выдворении ее дипломатов из европейских стран

Выдворение российских дипломатов из европейских стран не означает ничего нового для России. Страна остается в международной изоляции, однако она лишь усиливается.

Об этом в прямом эфире 24 Канала сообщил экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев.

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Эксперт отметил, что этот вариант для России скорее паллиативный, ведь была угроза, что для решения проблемы могут задействовать силы НАТО. Великобритания начала проводить консультации с Северо-атлантическим альянсом о применении 5 статьи взаимопомощи. Поскольку в НАТО нет единства, то страны решили запустить такую глобальную кампанию солидарности с выдворением российских дипломатов.

Путин будет реагировать симметричными высылками дипломатов из России, но сами по себе выдворения – ничего не значат. Например, НАТО сообщил, что не только будут высылать российских дипломатов, но и сократит разрешенное количество мест. Другие же страны на места выдворенных дипломатов могут принять других и на этом все закончится,

– подчеркнул Пономарев.

Также экс-депутат отметил, что шаг Украины в выдворении российских дипломатов очень важен для понимания масштабов проблемы. Такой факт солидарности подтверждает ее глобальный размах.