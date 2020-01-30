Экс-депутат Крыма Ганыш проведет 12 лет за решеткой за госизмену: что о нем известно

Апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему депутату Автономной Республики Крым Василию Ганышу о государственной измене. Суд первой инстанции приговорил политика-коллаборациониста к 12 годам за решеткой.

О решении апелляционного суда сообщает Офис генпрокурора, сотрудники которого отстаивали решение Днепровского райсуда Киева.

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Кто такой Василий Ганыш

Василий Ганыш – бывший украинский политик и экономист. Родился в Ивано-Франковской области в августе 1957 года (62 года), но в течение длительного времени жил в Крыму.

Практически вся его политическая деятельность связана именно с Автономной Республикой Крым. Там он был министром совета министров, заместителем городского головы Феодосии и депутатом городского совета.

Аннексию Крыма он встретил в должности депутата Верховной Рады АР Крым. Встретил в прямом смысле, поскольку политик принял участие в организованном оккупантами "заседании" Совета по организации "референдума" на полуострове.

Позже Ганыш стал депутатом так называемого "государственного совета республики Крым". Впрочем, продержался на этом посту недолго, несмотря на свои заслуги перед оккупантами. Уже к концу 2014 года он мечтал просто о должности депутата оккупационного Феодосийского горсовета, но не добился даже этого.

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В марте 2015 года Служба безопасности Украины объявила Ганыша в розыск за государственную измену, а уже через месяц его задержали на КПП "Каланчак".

Коллаборационист пытался въехать на материковую часть Украины, чтобы навестить мать в Калуше. В 2018 году его приговорили к 12 годам заключения.