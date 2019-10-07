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      Экс-депутаты солгали в декларациях на 90 миллионов гривен: что о них известно

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      Экс-депутаты солгали в декларациях на 90 миллионов гривен: что о них известно

      Национальное агентство по предотвращению коррупции передаст НАБУ недостоверные данные в декларациях 4 бывших депутатов Верховной Рады на сумму 90 миллионов гривен.

      Недостоверную информацию указали народные депутаты 8 созыва Руслан Демчак, Станислав Березкин, Аркадий Корнацкий и Вадим Кривохатько. Об этом говорится на сайте НАПК.

      Важно: Какие проблемы в законе о перезагрузке НАПК

      О чем солгали экс-депутаты в своих декларациях?

      – Демчак в декларации за 2016 указал недостоверные сведения о средствах, размещенных им на банковских счетах и ​​номинальной стоимости ценных бумаг, принадлежащих ему. В общем выявлено нарушений на сумму более 71,7 миллиона гривен.

      Березкин, подавая декларацию 2015 года (исправленную), отметил недостоверные сведения о квартире и 2 машиноместах, принадлежащих члену семьи (жене) на праве собственности. Сумма недостоверных сведений в декларации 2015 года (исправленной) составляет более 14,3 миллиона гривен.

      Корнацкий в декларации за 2016 года не задекларировал свои корпоративные права и ряд земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности и аренды. Кроме того, не отразил информацию о праве пользования жилым домом, который является его зарегистрированным местом жительства, и не указал сведения о расходах, на основании которых он приобрел право собственности на земельные участки. Общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 составляет более 3,2 миллиона гривен.

      Кривохатько, подавая декларацию за 2017 год, отметил недостоверные сведения о стоимости на дату приобретения им в собственность автомобиля на общую сумму более 471 тысяч гривен.

      Следует знать: Рада приняла закон о перезагрузке НАПК: что изменится

      Что известно о депутатах, которые указали ложные сведения в декларациях?

      Руслан Демчак – мультимиллионер, ексдепутат 8 созыва от БПП. В 2016 году он задекларировал 133 миллиона гривен наличных средств, а также дом и машину в Великобритании, которые арендовала жена. После этого соцсети посмеялись над ним.


      Инфографика имущества Демчака от Facebook сообщества "Министерство эмиграции"

      Демчак имеет дом в пригороде Киева, записанный на отца – бывшего учителя физкультуры. Однако, компенсацию в размере 20 тысяч гривен от государства принимал регулярно.


      Руслан Демчак / фото slovoidilo.ua

      Аркадий Корнацкий – экс-депутат от "Блока Петра Порошенко" декларировал 136 миллионов гривен сбережений. Он имел российское гражданство до 2005 года. Украинский паспорт получил в том же году. С 2007 года Аркадий Корнацкий работал советником Виктора Балоги.

      В начале 2019 года объявил о своем выдвижении на пост президента Украины. Корнацкий зарегистрировал десятки земельных участков в Первомайске, Николаевской обаласти. Также 15 жилых домов, квартиру в Киеве (101,5 квадратных метров) и другие нежилые помещения.


      Аркадий Корнацкий / фото из соцсетей

      Станислав Березкин – скандальный экс-нардеп от фракции "Воля народа". НАБУ вручило ему подозрение в совершении ряда особо тяжких коррупционных преступлений. Его подозревают в причастности к завладению 20 миллионами долларов Ощадбанка. По данным следствия, Березкин привлек к схеме других людей, в том числе работников банка. Сообщники сговорились и получили кредит в "Ощадбанке", не предоставив ему обеспечение. Кредит получила компания "Креатив" (конечный бенефициар – Березкин), которая сразу перечислила деньги в оффшоры.

      Дело получило резонанс еще осенью 2018 года. Тогда задержали сына Березкина – Максима. Но вскоре он и еще 5 человек вышли из СИЗО. За каждого из них внесли залог – минимальная сумма составляет 1 миллион гривен, а максимальная – чуть больше 2,5 миллиона.


      Станислав Березкин / berezkin.deputat.net

      Вадим Кривохатько – бывший милиционер родом из Днепропетровской области, экс-депутат от БПП. После завершения карьеры в правоохранительных органах Кривохатько занялся фермерским бизнесом.

      Один из крупнейших прогульщиков сессий Верховной Рады прошлого созыва. В 2014 году Кривохатько уже попадал в скандал, не указав свой бизнес в своей декларации. Среди недвижимости у нардепа – дом площадью 100,6 квадратных метров. У его жены два дома на 90,5 и 209,6 квадратных метров. Семья Кривохатько имеет большой автопарк. У народного депутата есть Merсedes-Benz G-320 cdi, автобус, два грузовых Volkswagen Caddy, МАЗ 53366, MAN TGA. В 2014 году Кривохатько уже попадал в скандал, не указав свой бизнес в своей декларации.


      Вадим Кривохатько / фото Люстратор.Запорожье

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      Теги: Новости Украины Новости политики е-декларирование Кривохатько Вадим Викторович Демчак Руслан Евгеньевич Станислав Березкин Корнацкий Аркадий Алексеевич
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