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      Экс-директор аэропорта Николаева признался в том, что давал взятку главе Николаевской ОГА

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      Михаил Галайко
      Михаил Галайко / Фото из открытых источников

      В пятницу, 28 декабря 2018 года, судьей Центрального районного суда Николаева утверждено соглашение о признании вины, заключенное между прокурором Генеральной прокуратуры Украины и экс-руководителем Николаевского аэропорта Михаилом Галайко и его защитниками.

      Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

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      Отмечается, что Галайко признан виновным в даче взятки в сумме 700 тысяч гривен главе Николаевской ОГА Алексею Савченко, пытаясь загладить вопрос с подписания трудового договора и назначением его директором предприятия.

      Суд, приняв во внимание, что экс-чиновник полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении и сотрудничал со следствием, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с испытательным сроком на 1 год,
      – говорится в сообщении.

      Пресс-служба прокуратуры Николаевской области сообщила, что сумму неправомерной выгоды в размере 700 тысяч гривен отнесли в пользу государственного бюджета.

      Напомним, что 26 декабря 2017 в Николаеве задержали экс-руководителя Николаевского аэропорта Михаила Галайко, который предложил 700 тысяч гривен взятки главе Николаевской ОГА Алексею Савченко.

      Теги: Новости Украины авиация Взятка Коррупция Новости Николаева
      Источник: 24 Канал
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