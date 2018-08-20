Экс-директор ЦРУ намерен обжаловать решение Трампа, об отмене доступа к секретным данным

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что планирует обжаловать решение президента США Дональда Трампа лишить его доступа к секретным документам.

Об этом сообщило агентство NBC.

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Если мой доступ к секретным документам и моя репутация, которую смешали с грязью – это цена, которую мы должны заплатить, чтобы Дональд Трамп не смог сделать этого в отношении других, то эта цена не велика,

– сказал Бреннан.

Он отметил, что сделает все, что в его силах, чтобы "попытаться предотвратить подобные злоупотребления в будущем".

"Если это означает судебный иск, то я на это пойду", – подчеркнул экс-глава американского ведомства.

Бреннан рассказал также, что несколько адвокатов связались с ним, чтобы помочь ему получить судебный запрет, который не позволил бы Трампу поступить подобным образом с другими экс-разведчиками.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отозвал доступ к секретной информации экс-главы Центрального разведывательного управления Джона Бреннана.