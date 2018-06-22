Экс-футболист Ювентуса подписал контракт с Арсеналом по схеме 1+1

Новички украинской премьер-лиги собрались затмить Шахтер и Динамо еще до старта сезона. Пока Полтава решила распустить команду, киевский Арсенал привлекает внимание другим путем.

Пушкари назначили главным тренером команды в прошлом звезду туринского Ювентуса, обладателя Кубка чемпионов Фабрицио Раванелли. С 49-летним итальянцем, который в свое время забивал в частности сборной Украины, Арсенал подписал контракт по схеме 1+1.

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Тренерский опыт Раванелли ограничивается 12-ю матчами во главе французского Аяччо в 2013-м году. Лишь один из тех матчей клуб выиграл, четыре свел вничью, семь проиграл, после чего Фабрицио уволили.